Москву и Ржевский мемориал в Тверской области соединил новый электропоезд «Ласточка»

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6 мая был запущен первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области. Поезд в 6:40 отправился с Рижского вокзала и в 11:32 прибыл на новую станцию. В числе первых пассажиров «Ласточки» — ветераны Великой Отечественной войны из Ржева.Железнодорожный маршрут, который связал столицу страны с новым остановочным пунктом в тверском регионе, позволит с комфортом добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату.

Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет 241 км, из которых 74 км проходят по территории Тверской области, 147 км — Московской. Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении. Сейчас время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону. В будущем планируется электрификация ветки, благодаря чему время в пути значительно сократится. Вагоны «Ласточки» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, здесь организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.

Поезда делают остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, в Тверской области — Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

Впечатлениями от поездки поделился фронтовик Иван Алексеевич Хвостенко. «Это дело благодатное. Благодаря „Ласточке“ Ржевский мемориал, посвященный защитникам Родины, смогут посетить много туристов», — отметил ветеран Великой Отечественной войны.

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