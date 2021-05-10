Обзор развития инфраструктуры аэропортов России

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В небе над европейской частью России введена новая структура воздушного пространства.

3 декабря 2020 года в 03:00 по московскому времени Московская и смежные с ней зоны Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД РФ) начали работу в условиях новой структуры воздушного пространства. В ночь со среды на четверг структура воздушного пространства изменилась не только в столичном регионе, но и почти над всей европейской частью России. Это событие должно стать знаменательной вехой для всей авиационной отрасли страны.

На момент перехода в воздушном пространстве Московской и смежных с ней зон Единой системы находились около 480 воздушных судов.

По итогам ввода новой структуры воздушного пространства можно констатировать, что пропускная способность в Московской зоне Единой системы ОрВД увеличена в 1,5 раза. Это произошло благодаря использованию современных методов и средств навигации при формировании маршрутов, бесконфликтных схем прибытия и вылета с основных аэродромов, а также независимых одновременных заходов на посадку на параллельные взлетно-посадочные полосы аэродромов Шереметьево и Домодедово. Кроме того, время полёта в Московской зоне ЕС ОрВД сокращено в среднем на 15 процентов, а протяжённость маршрутов — на 21 процент. Уже сегодня над Московской и смежными с ней зонами организация воздушного движения может обеспечить для каждого аэродрома такое количество взлётно-посадочных операций, которое в состоянии принять наземная инфраструктура данной воздушной гавани. Показатель расхода топлива сократится почти на 14%. При этом расчетная экономия топлива в среднем для прибывающих воздушных судов в Шереметьево составит 39%, в Домодедово — 34%, во Внуково — 23%.

В новой структуре оптимизированы запретные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы маневрирования для основных аэродромов Московского узлового диспетчерского района, а также других аэродромов Московской и смежных зон ЕС ОрВД. Всего изменения затронули 84 аэродрома. Особое внимание при внедрении новой структуры уделено безопасности полетов. Ожидается, что уровень безопасности повысится в 1,8 раза. Оценка безопасности полетов в новой структуре проведена в соответствии со всеми требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и с учетом рекомендаций ICAO. В результате внедрения новой структуры воздушного пространства количество сеансов радиообмена с экипажами воздушных судов сокращается кратно. Соответственно, снижается и загруженность авиадиспетчеров, пилотов. Новая структура имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Обеспечена возможность внедрения в ближайшее время перспективных интеллектуальных технологий управления потоками прилетающих и вылетающих воздушных судов (AMAN/DMAN).

Вводу новой структуры воздушного пространства над Европейской частью России предшествовал непростой путь. В соответствии с поручением Правительственной комиссий по транспорту во взаимодействии с Федеральными органами исполнительной власти, пользователями воздушного пространства и аэропортами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» была организована работа по внедрению новой структуры в пяти зонах ЕС ОрВД.

Указанная работа проводилась по следующим основным направлениям:

подготовка технических средств;

подготовка персонала;

подготовка и опубликование большого объема аэронавигационной информации.

Были подготовлены все технические средства для обеспечения внедрения новой структуры, а также с учетом перехода на использование давления QNH. Персонал ОВД и ПВД/ПИВП также был подготовлен в полном объеме. Внесены изменения в 28 Соглашений о процедурах взаимодействия между смежными российскими центрами ОВД в 14 Соглашений между российскими и зарубежными центрам ОВД в сопредельных государствах. Официальная аэронавигационная информации с датой вступления в силу с 03.12.2020 г. Была своевременно опубликована на сайте филиала «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в поправках AIRAC 11, 12, 13 и дополнениях к АИП РФ.

В заключение стоит отметить, что ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в рамках действующих нормативных документов готово оказывать всестороннюю помощь экипажам воздушных судов при внедрении новой структуры воздушного пространства, а также при отсутствии информации по отдельным аэродромам в навигационных базах данных.

В Санкт-Петербургском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 16 февраля на существующей радиолокационной позиции «ОРЛ-А» аэропорта «Пулково» введён в эксплуатацию автономный моноимпульсный вторичный радиолокатор «Аврора» (МВРЛ «Аврора») российского производства АО «ВНИИРА».

Работы выполнены в рамках исполнения централизованного плана капитальных вложений. Подтверждением положительного завершения реализации мероприятия стало проведение приёмо-сдаточных испытаний, показавших соответствие оборудования МВРЛ «Аврора» предъявляемым эксплуатационным требованиям. На основании заключения Северо-Западного управления Ростехнадзора, которое подтверждает соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, Федеральным агентством воздушного транспорта выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МВРЛ «Аврора».

МВРЛ «Аврора» позволит повысить качество и расширить возможности служб организации воздушного движения в области предоставления радиолокационной информации. Кроме того, оборудование МВРЛ «Аврора» может быть использовано в качестве резерва существующего АРЛК «Лира-А-10» (аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А-10»), что в свою очередь также повышает надежность обеспечения радиолокационной информацией в зоне ответственности Санкт-Петербургского центра ОВД.

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Завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы на Соловках в Архангельской области.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в мае прошлого года. В рамках первого и второго этапов работ старые металлические плиты ВПП строители заменили на современное покрытие, уложив более шести тысяч специальных сборных железобетонных аэродромных плит ПАГ-14. Вместе с тем построены перрон на четыре стояночных места и рулежная дорожка. Также подрядчиком в лице АО «Стройтрансгаз» выполнены работы по установке очистных сооружений, обустройству водосточно-дренажной системы и монтажу новой трансформаторной станции.

В рамках третьего этапа реконструкции аэропортового комплекса в 2020 году отремонтировали оставшийся 541 метр взлетно-посадочной полосы, общая протяженность которой составляет полтора километра.

В 2021 году планируется реализация четвертого этапа реконструкции, включающего в себя строительство пассажирского терминала и гаража, проект которых сейчас проходит согласование у экспертов ЮНЕСКО.

© cdn.dvinanews.ru

© cdn.dvinanews.ru

В Певекском центре ОВД завершены работы по техническому переоснащению объекта БПРМ оборудованием приводной радиостанции АРМ-150МА и маркерного радиомаяка МРМ-97МА производства АО «Техномарин».

Мероприятие реализовано в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года. По результатам успешно проведенных лётных и наземных испытаний оборудование введено в эксплуатацию с 11 ноября 2020 года. Новое оборудование обеспечивает качественное навигационное обслуживание в районе аэродрома Певек, одного из ключевых транспортных узлов российской Арктики.

В отделении Марково Анадырского центра ОВД в кратчайшие сроки проведены и успешно завершены работы по замене оборудования объекта ОПРС, обеспечивающего навигацию в районе аэродрома Марково. По результатам проведенных вводной летной проверки и приемо-сдаточных испытаний приказом директора филиала оборудование введено в эксплуатацию с 11 ноября 2020 года. На смену выработавшему свой ресурс оборудованию АПР-8, в котором использовались электровакуумные приборы, пришло полупроводниковое современное оборудование приводной радиостанции АРМ-150МА производства АО «Техномарин». Завершено еще одно мероприятие технического перевооружения средств РТОП и АС, в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года.

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5 января, международный аэропорт Перми «Большое Савино» принял свой первый самолет после выдачи Росавиацией временного разрешения на эксплуатацию построенных АО «Стройтрансгаз» перрона аэровокзального комплекса, перрона для стоянки трех самолетов, аванперрона и рулежной дорожки.

Общая площадь построенных площадок составила почти 37 000 кв.м.

Технический директор международного аэропорта Дмитрий Будрин подчеркнул, что «Стройтрансгаз» завершил все бетонные работы в сентябре 2020 г. Далее бетонному основанию требовалось 28 дней, чтобы набрать прочность и после этого в Росавиацию был направлен запрос на получение разрешения на эксплуатацию инфраструктуры.

Реконструкция инженерных сооружений Пермского аэропорта необходима для того, чтобы транспортный узел имел возможность принимать все классы воздушных судов, используя современные телетрапы. Все пять «рукавов» смонтированы одновременно к трем галереям аэропорта (по два — к боковым и один — к центральной). Работы были завершены в конце августа.

Первыми теплые «рукава» для перехода в терминал испытали пассажиры рейса из Москвы компании «Аэрофлот».

В целом реализация проекта по реконструкции аэропорта решит проблему нехватки наземной инфраструктуры и даст возможность аэропорту, введенному в эксплуатацию в ноябре 2017 г., полноценно функционировать, повысив общую пропускную способность пермской воздушной гавани до 2 млн человек в год.

Следующим шагом в развитии воздушной гавани Прикамья станет второй этап реконструкции ее инфраструктуры, которую продолжит АО «Стройтрансгаз». Он включает укрепление взлетно-посадочной полосы, что позволит пермскому аэропорту принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщения.

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В рамках реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи в районе аэродромов и на воздушных трассах в целях создания укрупненных центров ЕС ОрВД в аэропорту Ноябрьск, в части оснащения МВРЛ» в соответствии с договором заключенным между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в Ноябрьском центре ОВД после проведения подготовительных строительных работ специалистами АО «ВНИИРА» завершены мероприятия по монтажу оборудования МВРЛ «Аврора-2» на объекте ОРЛ-А, АРП.

Данное оборудование позволяет получать всю необходимую информацию с борта самолета и существенно повысить её достоверность, что является важным фактором для обеспечения безопасности воздушного движения. В настоящее время проводятся заключительные пусконаладочные мероприятия с последующим вводом в эксплуатацию.

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Введена в эксплуатацию опорная подсеть связи верхнего уровня цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи (ОПСС ВУ ЦСИАФС) с центральным узлом связи (ЦУС), размещенным в здании генеральной дирекции ОрВД.

Это стало результатом начатых в 2015 году мероприятий по созданию цифровой инфокоммуникационной сети связи, обеспечивающей обмен как аэронавигационной и технологической, так и корпоративной информацией ГК ОрВД.

Узлы ВУ ОПСС ЦСИАФС, расположенные в центрах ЕС ОрВД и дирекциях филиалов в Иркутске, Хабаровске, Новосибирске, Тюмени, Сыктывкаре, Магадане, Якутске, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Красноярске, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Симферополе, объединены с ЦУС цифровыми каналами связи с использованием современных технологий и протоколов IP/VPN/MPLS и интерфейсами L2/L3.

Ведется работа по подключению к ОПСС ВУ пользователей/источников/потребителей информации, организована передача трафика в форматах и по протоколам AFTN/AMHS сети авиационной наземной сети передачи данных и телеграфной связи, передается телефонный трафик, работает подсистема удаленного видеонаблюдения за состоянием оборудования узлов ОПСС ВУ, подсистема контроля работы каналов SLA. Специалисты ЦУС ОПСС ВУ также отвечают за работу ЦКС ГЦ ЕС ОрВД и Шлюз ГЦ/ЗЦ, каналов авиационной фиксированной спутниковой связи ГК ОрВД. Работа осуществляется в круглосуточном режиме.

Для взаимодействия программно-аппаратного комплекса мониторинга, создаваемого для Центра сбора и обработки информации об измерениях погрешностей выдерживания высоты ВС, организованы цифровые каналы связи через оборудование ЦУС и УВУ Хабаровск и Санкт-Петербург. Ведётся работа с операторами связи о переводе всего корпоративного трафика на сеть ОПСС. Планируется обеспечить интегрированный обмен всеми видами информации на базе ОПСС ЦСИАФС.

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27 октября в Мурманском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на аэродроме Мурманск введен в эксплуатацию новый первично-вторичный аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АМ.

Установка локатора на уже существующие фундаменты позволила не производить проектно-изыскательные работы, что привело к экономии денежных средств и к существенному сокращению сроков установки и ввода в эксплуатацию. Новая элементная база локатора повысит надежность и сократит эксплуатационные расходы. Ввод в эксплуатацию АОРЛ-1АМ является продолжением программы модернизации комплекса радиотехнических средств Мурманского центра ОВД.

Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех эксплуатируемых массовых типов и получать от них все необходимые данные для диспетчерского обслуживания полетов. Установка такого современного оборудования на аэродроме Мурманск повысит уровень безопасного обслуживания воздушного движения.

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15 октября в Калининградском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» успешно завершились приемо-сдаточные испытания модернизированной районно-аэродромной системы управления воздушным движением «ТОПАЗ» (АРАС УВД «ТОПАЗ»).

Система была модернизирована до уровня автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД). Работы по модернизации проведены ПАО «НПО «Алмаз» в соответствии с договором между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Для проведения тестирования специалистами Калининградского центра ОВД была разработана программа тестирования, отражающая различные сценарии, связанные с операциями в ВПСМ. Успешно протестировано взаимодействие модернизируемых комплексов со смежным центром ОВД Вильнюс (Литва) (член организации Евроконтроль) по протоколу OLDI, согласно предварительно согласованной схемы тестирования и программы испытаний. По итогам проведенных ПСИ комиссией сделано заключение от том, что АС ОрВД Калининградского центра ОВД пригодна к использованию для организации ИВП и обслуживанию воздушного движения в границах ответственности Калининградского центра ОВД, в том числе и к переходу к следующим шагам по внедрению ВПСМ, предусмотренных планом.

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4 декабря 2020 года в Петрозаводском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введен в эксплуатацию новый аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А10» отечественного производства ПАО «НПО «Алмаз» ТОП «ЛЭМЗ».

Приемо-сдаточные испытания и летная проверка подтвердили высокие тактические и технические характеристики нового радиолокационного комплекса. Ввод в эксплуатацию АРЛК «Лира-А10» взамен устаревшего радиолокатора ДРЛ-7СМ позволит обеспечить регулярность и безопасность полетов на аэродроме Петрозаводск. Примечательно, что новый радиолокационный комплекс введен в эксплуатацию в год 100-летия республики Карелия.

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Источники:

https://vk.com/...-54998404_11772

http://dvinanews.ru/-5db9bdcy

https://vk.com/...-54998404_11251

http://www.stro.../2021/01/13194/

https://vk.com/...-54998404_11278

https://vk.com/...-54998404_10906

https://vk.com/...-54998404_11178

https://vk.com/...-54998404_11113

https://vk.com/...-54998404_11396