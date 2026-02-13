Автозавод «Москвич» пересертифицировал единственный электромобиль в своей гамме — кроссовер Москвич 3e, об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Из нового ОТТС на модель следует, что электромобиль будет предлагаться и с китайской тяговой батареей, и с российской — производства компании «Рэнера», входящей в госкорпорацию «Росатом». До сих пор Москвич был доступен только в варианте с китайским аккумуляторным блоком.

Напомним, в 2025 году «Рэнера» запустила в работу первую российскую гигафабрику. Это единственное в стране промышленное производство литий-ионных аккумуляторов полного цикла — от первичной химии для аккумуляторной ячейки до создания финальных модулей и комплектных батарей.

Аккумуляторными блоками «Рэнера» также будет оснащаться Атом.

Москвич 3е предлагается по цене от 4 169 000 рублей, с помощью госпрограммы субсидирования покупки электромобилей эту машину можно купить за 3 244 000 рублей.

Переднеприводный электромобиль оснащен мотором пиковой мощностью 193 л.с., емкость батареи — 65,7 кВт*ч, запас хода на одном полном заряде — до 450 км.

