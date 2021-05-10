Компания «СММ» поставила новый портальный кран «Витязь» для морского порта в Новороссийске

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Новый «Витязь» — 31-й по счету портальный кран, изготовленный и введенный в эксплуатацию на территории порта-заказчика специалистами «СММ».

Поставленный кран является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных и навалочных грузов, в частности отгрузки в суда готовой металлопродукции — слябов, листов и прочих изделий из металлопроката из вагона.

Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 63 тонны. Максимальный вылет стрелы — 40 метров.

Первый портальный кран «Витязь» был поставлен на территорию порта в 2009 году. Уже 12 лет грузоподъемное оборудование «СММ» успешно эксплуатируется в порту Новороссийск и подтверждает свою высокую производительность и надежность.

В 2021 году ГК «СММ» планирует к поставке еще 5 портальных кранов на территорию ПАО «Новороссийский морской торговый порт».