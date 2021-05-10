ТМК поставила трубы для транспортировки газа с нового месторождения в ОАЭ

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Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поставила Национальной нефтяной корпорации Шарджи (SNOC) бесшовные стальные трубы для транспортировки газа с нового газоконденсатного месторождения «Махани» на газоперерабатывающий завод SNOC в городе Саджа в эмирате Шарджа (ОАЭ). Объем поставки превысил 5 тыс. тонн.

Трубы диаметром 406,4 мм произведены на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК, и предназначены для эксплуатации в агрессивных средах. Трубная продукция с трехслойным полипропиленовым покрытием использовалась для строительства 22-километрового трубопровода для транспортировки углеводородов, добытых на месторождении «Махани», на газоперерабатывающий завод. В рамках комплексного контракта ТМК также поставила компании SNOC другие элементы конструкции и оборудования для монтажа трубопроводов.

«Энергетические компании ОАЭ являются ключевыми потребителями продуктов ТМК на Ближнем Востоке. Мы хорошо зарекомендовали себя как поставщики трубной продукции различного назначения, в том числе стальных линейных труб и премиальных соединений. Мы гордимся тем, что принимаем участие в проекте по разработке первого за 37 лет наземного газового месторождения в Шардже. Это наш первый опыт сотрудничества с компанией SNOC, который позволил расширить наше присутствие на рынке ОАЭ. Несмотря на серьезные транспортные ограничения, связанные с пандемией, нам удалось выполнить все поставки четко по графику», — сказал заместитель генерального директора ТМК по продажам Владимир Оборский.

В январе 2021 года Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) и ее партнер компания ENI объявили о начале эксплуатации газовой скважины «Махани-1» в рамках запуска добычи газа на месторождении «Махани» в зоне «В» Шарджи. Это произошло всего лишь год спустя после первого за 37 лет открытия наземного газового месторождения в Шардже.