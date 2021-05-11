Завершена поставка вакцины от коронавируса в Венгрию

© szijjarto.peter.official © clck.ru

Россия поставила венгерской стороне последнюю партию 200 000 доз вакцины «Спутник V» в рамках контракта между Российским фондом прямых инвестиций и Венгриейот 22.01.2021 . Об этом сообщили 11 мая в посольстве России в Венгрии.

Таким образом, Венгрия стала первым европейским государством, получившим весь законтрактованный объём российской вакцины.

Как указали в посольстве, российская сторона в полном объёме выполнила свои договорные обязательства. «Теперь миллион венгров могут чувствовать себя спокойно, полностью защищёнными и возвращаться к нормальной жизни», — отметил посол России в Венгрии.

© szijjarto.peter.official © clck.ru

© szijjarto.peter.official © clck.ru

© szijjarto.peter.official © clck.ru

© szijjarto.peter.official © clck.ru

© szijjarto.peter.official © clck.ru

«Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение „Спутник V“… Мы рады, что передовые разработки российских учёных вносят вклад в усилия Венгрии по вакцинации населения, помогая защитить граждан от опасной коронавирусной инфекции и спасти жизни людей», — подчеркивается в заявлении российского посольства.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения Венгрии.

Также сообщается, что в ближайшие дни начнётся вакцинация российской вакциной в Словакии.

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