На «Пензадизельмаше» собрали сотый тяговый генератор постоянного тока ГПП-840

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На АО «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») осуществили сборку сотого тягового генератора постоянного тока ГПП-840, который используют в конструкции маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода (также входит в состав ТМХ).

Освоение производства генераторов в Пензе происходит в рамках реализации программы импортозамещения: ранее такое оборудование приобреталось на Украине. Общий объем установочной партии генераторов, которая должна быть произведена на ПДМ — 560 штук.

ГПП-840 — часть дизель-генераторной установки тепловоза, которая предназначена для питания тяговых электродвигателей. Изделие оборудовано токовой обмоткой для кратковременного использования в качестве пускового электродвигателя с питанием от аккумуляторной батареи для пуска дизеля. Освоение нового производственного процесса началось на АО «Пензадизельмаш» в октябре минувшего года.

В конце апреля 2021 года на ПДМ состоялось заседание комиссии по квалификационным испытаниям генератора ГПП-840. Представители АО «Трансмашхолдинг» и ОАО «РЖД» подвели итоги эксплуатационных испытаний и подписали акт, в соответствии с которым Пензадизельмаш соберет еще 460 генераторов.

Генераторы тяговые постоянного тока ГПП-840, которые производят на ПДМ, обладают мощностью 840 кВт, что на 60 кВт выше мощности самого режима тепловоза ТЭМ18ДМ. КПД генератора — 94,3%. При производстве ГПП-840 используют новый класс изоляции H, который позволяет повышать надежность и долговечность генераторов.