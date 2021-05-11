Конвейерная зерносушилка — новинка от «Воронежсельмаш»
Компания «Воронежсельмаш» разработала и успешно провела испытания конвейерной зерносушилки (серия K). Новая продукция стала четвертым типом зерносушилок, выпуск которых освоил «Воронежсельмаш», — наряду с шахтными (серия S), жалюзийными (серия М) и модульными сушилками шахтного типа (серия F).
Конвейерная зерносушилка производства «Воронежсельмаш» идеально подойдет для фермерских хозяйств, которые хотят получить недорогое оборудование, и может быть установлена на территории заказчика в самые короткие сроки. Сушилка полностью оцинкована и рассчитана на обработку до 30 т/ч.
Основные преимущества конвейерной зерносушилки «Воронежсельмаш»:
· Экономия на строительном проекте.
· Быстрый монтаж (2-3 дня). 70% оборудования собирается на заводе.
· Надежность. Простота конструкции.
· Неприхотливость к исходному сырью (можно сушить траву, например).
· Нет минимального порога загрузки, в отличие от других типов сушилок.
· Экономичность.
· Непрерывность сушки.
· Простота обслуживания.
· Пожаробезопасность.
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