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Компания «Воронежсельмаш» разработала и успешно провела испытания конвейерной зерносушилки (серия K). Новая продукция стала четвертым типом зерносушилок, выпуск которых освоил «Воронежсельмаш», — наряду с шахтными (серия S), жалюзийными (серия М) и модульными сушилками шахтного типа (серия F).

Конвейерная зерносушилка производства «Воронежсельмаш» идеально подойдет для фермерских хозяйств, которые хотят получить недорогое оборудование, и может быть установлена на территории заказчика в самые короткие сроки. Сушилка полностью оцинкована и рассчитана на обработку до 30 т/ч.

Основные преимущества конвейерной зерносушилки «Воронежсельмаш»:

· Экономия на строительном проекте.

· Быстрый монтаж (2-3 дня). 70% оборудования собирается на заводе.

· Надежность. Простота конструкции.

· Неприхотливость к исходному сырью (можно сушить траву, например).

· Нет минимального порога загрузки, в отличие от других типов сушилок.

· Экономичность.

· Непрерывность сушки.

· Простота обслуживания.

· Пожаробезопасность.

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