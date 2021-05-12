Завод АВТОТОР освоил производство новой модели бункеровоза

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Один из крупнейших автопроизводителей России — компания АВТОТОР осваивает выпуск новой продукции. Линейка производимой на заводе в Калининградской области специальной техники на базе грузовых и коммерческих автомобилей пополнилась бункеровозом на базе шасси коммерческого автомобиля Hyundai Mighty EX8, выпускаемого АВТОТОР по полному технологическому циклу (сварка и окраска кузовов, сборка) с декабря 2020 года.

Производство специальной надстройки осуществляет компания WERNOX (г. Тольятти), специализирующаяся на выпуске данной продукции. Ранее в партнерстве с компанией WERNOX был освоен выпуск бункеровозов на базе шасси коммерческого автомобиля Hyundai HD78.

Максимальная грузоподъемность портала бункеровоза на шасси Hyundai Mighty EX8 составляет 6 000 кг, полезная грузоподъемность (с учетом веса бункера) — 4 250 кг. Автомобиль работает со стандартными сменными бункерами 8 м3. Максимальный угол подъёма кузова при самосвальной выгрузке — 90°, привод на рабочие органы — гидравлический.

Благодаря запатентованной конструкции стрел с применением «омегаобразного» профиля «Ѡ-type» показатели напряжения в конструкции и деформации на 15-85% ниже, чем у аналогов на рынке. Избежать самопроизвольного соскакивания захватов помогает оригинальное решение — грузозахватные кольца с устройством предотвращения соскакивания цепей. Штоки цилиндров защищены от осыпающегося мусора специальными пластинами.

Для организации выпуска Hyundai Mighty на АВТОТОР введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.

Для адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе АВТОТОР покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.

Разработанные специалистами АВТОТОР и одобренные Hyundai Motor Company технологические требования в процессе окраски кабин грузовиков схожи с технологией производства легковых автомобилей: помимо фосфатирования и катафорезного покрытия на кабину автомобиля наносится вторичный грунт, который защищает от механических повреждений, усиливает защитные свойства. Вторичный грунт наносится в два слоя путем автоматического распыления роботами и высушивается при высоких температурах. Только после этого кабины грузовиков Hyundai поступают в окончательную окраску.

Подобные меры значительно повышают антикоррозийную защиту и улучшают эксплуатационные свойства автомобилей Hyundai в российских климатических условиях.

Непосредственно на заводе АВТОТОР коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек — для этого на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек. Это, в частности, изотермические и промтоварные фургоны, борт-тенты, а также специальные надстройки. Недавно на заводе был освоен выпуск передвижных медицинских комплексов — рентгенкабинета и мобильной стоматологической клиники, а также сдвижных эвакуаторов повышенной грузоподъемности.