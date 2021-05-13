Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
13 мая в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95212 и регистрацию 89171. Это уже 208-й взлетевший самолёт этого типа и 4-й в этом году.
Даты первых полётов за 2021 год:
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