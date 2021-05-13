В Ульяновской области состоялся запуск производства изделий из древесно-полимерного композита

12 мая в ОЭЗ «Ульяновск» к работе в тестовом режиме приступил завод по производству изделий из древесно-полимерного композита.

На новом предприятии будет осуществляться выпуск погонажных изделий из древесно-полимерного композита, в частности, террасной доски — декинга.

«Мы осуществили сегодня технический пуск нашего завода, где будем производить декинг на основе полиэтилена, а также ПВХ. Планируем выпускать широкий ассортимент продукции для загородного дома, уличного времяпрепровождения. Это заборы, террасы, разнообразные настилы», — рассказал управляющий директор АО «Хольцхоф Рус» Кирилл Савалёв. — Среди основных преимуществ декинга — влагопоглощаемость, светостойкость, а также более длительный срок службы".

Производительность переработки сырья составит порядка 655 тонн в месяц.

Инвестор построил производственный цех, а также склады для сырья и готовой продукции площадью 3000 кв м.

В ОЭЗ «Ульяновск» компания планирует осуществлять грузооборот изделий в объёме до 3000 тонн в год.

Инвестиции составили 100 млн рублей, создано более 30 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области. Компания планирует на следующем этапе расширение производства.

«Хольцхоф Рус» планирует проинвестировать дополнительно 105 млн руб. в строительство участка розлива и упаковки жидкого бетона, участка изготовления винтовых опор, а также участка изготовления фурнитуры и склада сырья.