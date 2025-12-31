Обеспечение социальных нужд: в Москве заработало производство абсорбирующего белья
На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» резидент начал выпуск абсорбирующего белья — медицинской продукции, необходимой для ухода.
Проект реализован в рамках офсетного контракта между правительством Москвы и компанией «КамиллаМед». Инвестор вложил 200 миллионов рублей в организацию производства. В свою очередь, город взял на себя обязательство закупать в среднем 39 миллионов изделий в год на протяжении десяти лет, обеспечивая предприятию долгосрочный гарантированный сбыт, сообщает пресс-служба ОЭЗ. РФ.
Это уже второй подобный контракт с компанией. Первое соглашение действует с 2023 года и уже обеспечивает поставки аналогичной продукции в московские социальные учреждения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0