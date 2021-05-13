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Производство

Новую линию по производству акриловых дисперсий запустили в Нижегородской области

 © if.gipernn.ru

Компания «Хома» открыла новую опытно-производственную линию сополимер-акриловых дисперсий в городе Дзержинск Нижегородской области.

Проект по созданию импортозамещающего производства компания реализует с 2017 года. В июле 2018 года была запущена технологическая линия по выпуску дисперсий акриловых сополимеров, а в апреле 2019 года — модернизированная линия по производству ПВА-дисперсий.

Открытие линии по производству сополимер-акриловых дисперсий стало завершающим этапом создания нового импортозамещающего химического производства. Продукция компании востребована в производстве лакокрасочных материалов, материалов для ремонта, строительства, упаковки и мебели.

Объём инвестиций в создание опытно-производственной линии составил 35 млн рублей, а в весь проект — около 402 млн рублей.

 © i6.gipernn.ru
Источник: https://nn.aif.ru/money/details/nov...h_dispersiy_zapustili_v_dzerzhinske

химическая промышленность, Нижегородская область, импортозамещение
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