Новую линию по производству акриловых дисперсий запустили в Нижегородской области

© if.gipernn.ru

Компания «Хома» открыла новую опытно-производственную линию сополимер-акриловых дисперсий в городе Дзержинск Нижегородской области.

Проект по созданию импортозамещающего производства компания реализует с 2017 года. В июле 2018 года была запущена технологическая линия по выпуску дисперсий акриловых сополимеров, а в апреле 2019 года — модернизированная линия по производству ПВА-дисперсий.

Открытие линии по производству сополимер-акриловых дисперсий стало завершающим этапом создания нового импортозамещающего химического производства. Продукция компании востребована в производстве лакокрасочных материалов, материалов для ремонта, строительства, упаковки и мебели.

Объём инвестиций в создание опытно-производственной линии составил 35 млн рублей, а в весь проект — около 402 млн рублей.

© i6.gipernn.ru