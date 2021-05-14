Консоль крыла МС-21-300 отечественного производства доставлена на завод корпорации «Иркут»

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На Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» доставлена консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов. Консоль будет установлена на самолет МС-21-300, предназначенный для поставки первому заказчику. Ранее на этот самолет был установлен центроплан, также изготовленный из отечественных композитов.

Консоль, имеющая длину 17,5 м, доставлена из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом. Специалисты корпорации «Иркут» и компании «АэроКомпозит» разработали специальную оснастку с системой креплений и датчиков для исключения повреждений конструкции при транспортировке.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UJx32qNgS9g

В разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. В их числе — ученые и специалисты Московского государственного университета и предприятий «Росатома». Технология производства крупногабаритных изделий кессона крыла на базе инфузионных технологий разработана компанией «АэроКомпозит» и запатентована в России. Опыт проектирования и большой объем испытаний композитных агрегатов, проведенных в рамках программы МС-21, позволил корпорации «Иркут» приступить к постройке серийных самолетов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-qk711z2u6g

Применение прочных и легких композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Широкий пассажирский салон обеспечивает повышенный комфорт экипажу и пассажирам, сокращает время оборота самолета в аэропорту за счет ускоренной посадки и высадки.

Пост сделан с содействием блогера Aleksandr Timofeyev!