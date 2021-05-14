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Авиация

Консоль крыла МС-21-300 отечественного производства доставлена на завод корпорации «Иркут»

 © rostec.ru

На Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» доставлена консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов. Консоль будет установлена на самолет МС-21-300, предназначенный для поставки первому заказчику. Ранее на этот самолет был установлен центроплан, также изготовленный из отечественных композитов.

Консоль, имеющая длину 17,5 м, доставлена из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом. Специалисты корпорации «Иркут» и компании «АэроКомпозит» разработали специальную оснастку с системой креплений и датчиков для исключения повреждений конструкции при транспортировке.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UJx32qNgS9g

В разработке и производстве отечественных композитов принимают участие ведущие химики и технологи России. В их числе — ученые и специалисты Московского государственного университета и предприятий «Росатома». Технология производства крупногабаритных изделий кессона крыла на базе инфузионных технологий разработана компанией «АэроКомпозит» и запатентована в России. Опыт проектирования и большой объем испытаний композитных агрегатов, проведенных в рамках программы МС-21, позволил корпорации «Иркут» приступить к постройке серийных самолетов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-qk711z2u6g

Применение прочных и легких композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Широкий пассажирский салон обеспечивает повышенный комфорт экипажу и пассажирам, сокращает время оборота самолета в аэропорту за счет ускоренной посадки и высадки.

Пост сделан с содействием блогера Aleksandr Timofeyev!
Источник: https://rostec.ru/news/konsol-kryla...tavlena-na-zavod-korporatsii-irkut/

авиация, МС-21
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    14.05.2112:01:45

             

    #1232150
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    14.05.2112:03:52

    Консоль крыла МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, доставлена на завод

    www.youtube.com

    Отредактировано: Aleksandr Timofeyev~14:16 14.05.21
    #1232151
  • Комментарий удален
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    14.05.2112:05:01

    Консоль крыла самолёта МС-21-300 из российских композиционных материалов доставлена на ИАЗ

    www.youtube.com

    Отредактировано: Aleksandr Timofeyev~14:17 14.05.21
    #1232153
  • Andzej O'KamRupi
    14.05.2113:14:25

    Я просто в шоке. Из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом! С поволжья до Байкала! По нашим дорогам! 4400 км.

    Опрос, давайте попробовуем угадать, сколько такое крыло стоит? Я ставлю на >5 лимонов зелени.

    #1232158
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      14.05.2113:36:19

      В рублях! У нас всё в рублях. Многие перевозят такие комплектующие даже специальными самолётами. Значит овчинка стоит выделки.

      #1232160
      • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
        14.05.2113:44:51

        Самолётом дешевле и надёжнее.

        #1232161
        • Нет аватара termometrix
          14.05.2114:31:23

          Стоимость увеличится, если доставка планируется на самолете. Значительно снизится, если будет использоваться авто.

          #1232167
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          14.05.2114:44:24

          экономику тут надо считать. аэропорты тоже на отдалении, да и сама стоимость авиадоставки насколько я помню выше. а выигрыш во времени с нашими темпами строительства бортов может быть непринципиальным.

          #1232169
    • Нет аватара siberia2012
      14.05.2113:46:09

      А что не так с нашими дорогами? Вы давно катались от Поволжья до Байкала? Думаю что давно или никогда. Я в 2018 проехал от Байкала до Петербурга. Федеральные трассы на твёрдую 4, а местами и на 5. А с 2018 стали ещё лучше. Проблемы только с местными дорогами, а федералка от Калининграда до Владивостока в очень приличном состоянии.

      Отредактировано: siberia2012~13:47 14.05.21
      #1232162
      • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
        14.05.2113:49:14

        И от Сочи до Хельсинки тоже.

        #1232163
      • Нет аватара termometrix
        14.05.2114:14:47

        А что не так с нашими дорогами? Вы давно катались от Поволжья до Байкала?

        Что он может знать о автомагистралях, если по национальности он литовец, там он живет.И постоянно издевается над всеми положительными новостями, связанными с Россией.

        #1232165
        • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
          14.05.2114:21:25

          Кстати, в Финляндии дороги много хуже наших федеральных трасс.

          Дороги очень узкие, отсутствует обочина и реально, ехать быстрее 90 км/ч просто опасно.

          #1232166
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