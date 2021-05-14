Многофункциональную спортивную арену на 10 тыс. зрительских мест открыли в Белгороде

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Открытие самого масштабного спортивного объекта Черноземья — арены на 10 тыс. зрительских мест — состоялось в Белгороде. Уже в этом году «Белгород Арена» примет участников Спартакиады пенсионеров России и Спартакиады молодежи, а также более 100 крупных мероприятий.

Арена построена в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Площадь нового спортивного объекта составляет порядка 40 тыс. кв. м.

«Белгород Арена» предназначена для проведения соревнований всероссийского и международного уровня по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, художественной гимнастике, спортивной акробатике, спортивной гимнастике, боксу, кикбоксингу, борьбе, тхэквондо и другим видам спорта, а также для проведения крупных культурно-массовых мероприятий.

В рамках торжественного мероприятия прошло вручение XV премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». На сцене «Белгород Арены» премию вручили 18 выдающимся спортсменам-паралимпийцам, тренерам сборных команд России и организаторам спорта, которые внесли наибольший вклад в становление и развитие отечественного паралимпийского движения за 25-летний период деятельности ПКР.

Как сообщалось ранее, в мае 2015 года в Белгороде было начато строительство волейбольной арены на 10 тыс. зрителей. Сметная стоимость проекта составляла 4 млрд рублей, из них половина — федеральные средства, около 1 млрд рублей — средства областного бюджета и еще 1 млрд рублей — внебюджетные источники (средства инвесторов).

Инициатором возведения спорткомплекса выступил волейбольный клуб «Белогорье». В 2013 году клуб заказал проект арены площадью 30 тыс. кв. метров. Арену начали строить неподалеку от дворца спорта «Космос», который принимает не более 5 тыс. человек.

Завершить строительство объекта планировалось к 2017 году. В марте 2016 года стало известно, что стройка будет приостановлена из-за отсутствия субсидии из федерального бюджета.

В 2019 году власти Белгородской области объявили о намерении достроить многофункциональную спортивную арену к концу 2020 года. Контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту на 2 млрд 830,5 млн рублей получило ООО «Белмонтажстрой» (Белгород).