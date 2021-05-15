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Своими глазами

«Полёт Времени». От советских наручных часов до современных дизайнерских решений

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Часовое производство «Полет-Хронос» — один из немногих часовых заводов страны, сохранивших собственное производство наручных часов, и также единственный в стране производитель морских приборов точного времени. Предприятие было основано на базе Первого Московского часового завода «Полёт» и является его правопреемником.

Часовая производственная компания «Полет-Хронос» основана в 1997 году на базе «цеха мелких серий», выпускающих специальные изделия Первого Московского часового завода «Полет», частью которого была более полувека. В советские годы марку «Полет» знал каждый: наручные механические часы давали в награду передовикам производств и победителям спортивных соревнований. До 90% всех наручных часов в советское время экспортировалось. Владельцем часов мог стать редкий счастливчик.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

В цеху, где сегодня располагается компания, выполнялись особые заказы, в том числе — заказы Минобороны, и производились особо точные приборы для авиации и флота. Именно здесь выпускали легендарные часы «Штурманские» и наградные часы для российского правительства.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

В сложные для всей страны и особенно предприятий 90-е годы руководству завода удалось сохранить унаследованные технические мощности, уникальные наработки и высокопрофессиональный коллектив и наладить выпуск востребованной на рынке продукции. В 2013 году «Полет-Хронос» стал частью Национальной Ассоциации Часовщиков, что позволяет предприятию участвовать в развитии часового дела в России. Оборудование компании регулярно обновляется, что позволяет изготавливать высококачественные и современные часы.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня компания специализируется на изготовлении часов с символикой органов власти, администраций регионов России, военных и административных ведомств. Здесь производят уникальные часы серии «Коллекция России», которая очень популярна у иностранных покупателей. Изделие проходит строгую многоуровневую проверку и получает гарантию от завода. Также предприятие по-прежнему остается единственным в России производителем уникальных высокоточных приборов — Морского хронометра и палубных часов. Их особенность — полное отсутствие импортных деталей. Морские приборы точного времени — это на 100% мануфактурный продукт, т.к. до малейшего винтика часы изготавливаются в стенах одного производства.

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

 © Бионышева Елена/Сделано у нас

Продукция «Полет-Хронос» доступна и простому потребителю. Компания занимает передовые позиции в сфере изготовления подарочных часов с символикой заказчика. На заводе изготавливают подарочные часы с логотипами предприятий: настольные часы — прекрасный памятный подарок для партнеров и персонала, а наручные превратились в элемент корпоративного стиля.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Продукция компании сочетает проверенные временем традиции отечественного часового производства и последние дизайнерские тенденции. Коллекция наручных часов включает стильные и солидные модели для мужчин и изящные и элегантные — для женщин. Все изделия произведены с использованием механизмов лучших мировых компаний и доступны по цене.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Также в ассортимент предприятия входят настольные и каминные часы. Некоторые из каминных и настольных часов изготовлены с использованием драгоценных металлов), и декорированные натуральными и поделочными камнями.

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

 © Радченко Андрей/Сделано у нас

Текст и фото -Бионышева Елена

Фото- Радченко Андрей

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Москва, Часы, часовой завод Полет- Хронос
  • Нет аватара GenOfDrag
    15.05.2110:28:01

    Ага, доступные, кварцевые на батарейках)

    Гибрид механики и электроники надо развивать, тогда будет поднятие часового производства нашего в мире, в остальных случаях только подарочные и будут делаться.

    #1232232
    • Нет аватара Захарка
      15.05.2116:27:27

      Ну если выпускать часы чисто как ширпотреб — то да, кварцевые в этом плане могли бы стать подспорьем. К слову, «Полет» их выпускает, ценник вполне гуманный. Но, как мне кажется, сейчас, по большому счету, кварцевые часы не шибко ходовой товар. Если кому-то хочется дешево и сердито — покупают китайские «умные часы» и не парятся. А механика — это вещь вне времени, которая ещё и правнукам послужит.

      Отредактировано: Захарка~16:29 15.05.21
      #1232275
  • Нет аватара termometrix
    15.05.2114:14:54

    + Как всегда великолепный материал!

    #1232249
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