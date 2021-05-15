«Полёт Времени». От советских наручных часов до современных дизайнерских решений

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Часовое производство «Полет-Хронос» — один из немногих часовых заводов страны, сохранивших собственное производство наручных часов, и также единственный в стране производитель морских приборов точного времени. Предприятие было основано на базе Первого Московского часового завода «Полёт» и является его правопреемником.

Часовая производственная компания «Полет-Хронос» основана в 1997 году на базе «цеха мелких серий», выпускающих специальные изделия Первого Московского часового завода «Полет», частью которого была более полувека. В советские годы марку «Полет» знал каждый: наручные механические часы давали в награду передовикам производств и победителям спортивных соревнований. До 90% всех наручных часов в советское время экспортировалось. Владельцем часов мог стать редкий счастливчик.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В цеху, где сегодня располагается компания, выполнялись особые заказы, в том числе — заказы Минобороны, и производились особо точные приборы для авиации и флота. Именно здесь выпускали легендарные часы «Штурманские» и наградные часы для российского правительства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В сложные для всей страны и особенно предприятий 90-е годы руководству завода удалось сохранить унаследованные технические мощности, уникальные наработки и высокопрофессиональный коллектив и наладить выпуск востребованной на рынке продукции. В 2013 году «Полет-Хронос» стал частью Национальной Ассоциации Часовщиков, что позволяет предприятию участвовать в развитии часового дела в России. Оборудование компании регулярно обновляется, что позволяет изготавливать высококачественные и современные часы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня компания специализируется на изготовлении часов с символикой органов власти, администраций регионов России, военных и административных ведомств. Здесь производят уникальные часы серии «Коллекция России», которая очень популярна у иностранных покупателей. Изделие проходит строгую многоуровневую проверку и получает гарантию от завода. Также предприятие по-прежнему остается единственным в России производителем уникальных высокоточных приборов — Морского хронометра и палубных часов. Их особенность — полное отсутствие импортных деталей. Морские приборы точного времени — это на 100% мануфактурный продукт, т.к. до малейшего винтика часы изготавливаются в стенах одного производства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Продукция «Полет-Хронос» доступна и простому потребителю. Компания занимает передовые позиции в сфере изготовления подарочных часов с символикой заказчика. На заводе изготавливают подарочные часы с логотипами предприятий: настольные часы — прекрасный памятный подарок для партнеров и персонала, а наручные превратились в элемент корпоративного стиля.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Продукция компании сочетает проверенные временем традиции отечественного часового производства и последние дизайнерские тенденции. Коллекция наручных часов включает стильные и солидные модели для мужчин и изящные и элегантные — для женщин. Все изделия произведены с использованием механизмов лучших мировых компаний и доступны по цене.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Также в ассортимент предприятия входят настольные и каминные часы. Некоторые из каминных и настольных часов изготовлены с использованием драгоценных металлов), и декорированные натуральными и поделочными камнями.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Текст и фото -Бионышева Елена

Фото- Радченко Андрей