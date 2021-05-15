В Уфе медучреждениям передали 49 новых автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Веста»

14 мая В Уфе вручили руководителям медицинских учреждений республики ключи от 49 новых автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Веста».

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Транспорт предназначен для доставки пациентов с ограниченными возможностями здоровья, а также для перевозки врачей и выезда патронажных служб для оказания паллиативной помощи.

Автомобили приобретены за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения РБ и государственной программы «Развитие здравоохранения».

До 2024 года на эти цели направят порядка 16 млрд рублей федеральных средств, которые республика привлекла по итогам заявочной кампании Минздрава России.