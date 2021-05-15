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Транспорт и логистика

В Уфе медучреждениям передали 49 новых автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Веста»

14 мая В Уфе вручили руководителям медицинских учреждений республики ключи от 49 новых автомобилей «Лада Ларгус» и «Лада Веста».

 © bashinform.ru

Транспорт предназначен для доставки пациентов с ограниченными возможностями здоровья, а также для перевозки врачей и выезда патронажных служб для оказания паллиативной помощи.

Автомобили приобретены за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения РБ и государственной программы «Развитие здравоохранения».

До 2024 года на эти цели направят порядка 16 млрд рублей федеральных средств, которые республика привлекла по итогам заявочной кампании Минздрава России.
Источник: https://www.bashinform.ru/news/1593...perevozki-malomobilnykh-patsientov/

Башкирия, Лада Ларгус, Лада Веста
  • Нет аватара Edgar Fomin
    15.05.2122:27:35

    Как Вы понимпете Великороссу и RVK пост не понравится…его удолят

    #1232306
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