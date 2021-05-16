Компания «Сельмаш» начала выпускать новые бункеры для посевных комплексов
Компания «Сельмаш» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») начала выпуск совершенно новых бункеров для посевных комплексов «Волгарь-9» и «Волгарь-РОГРО»
На бункерах установлена одноконтурная система подачи посевного материала, что позволяет свести к нулю неравномерность сева.
Техника способна производить сев абсолютно любых видов культур. С помощью прилагаемого планшета регулировка нормы высева занимает порядка пяти минут.
Широкозахватный посевной комплекс «Волгарь-Рогро» предназначен для прямого посева по нулевой технологии No-Till, цель которой направить процесс почвообразования в естественное природное состояние, что способствует ежегодному пополнению почвы органическими веществами.
«Волгарь-9» за один проход он выполняет рыхление почвы на глубину заделки семян, безрядковый разбросной способ сева, одновременно с семенами разбросным способом вносится гранулированные минеральные удобрения, следом разравнивается образовавшиеся борозды специальными пружинными боронами.
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