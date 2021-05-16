Обзор развития инфраструктуры аэропортов России

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В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

В аэропорту города Уфа открыт для пассажиров новый терминал внутренних авиалиний.

Объединенный терминал внутренних авиалиний начал обслуживать пассажиров в аэропорту Уфы. После объединения действующего и нового здания общая площадь терминала увеличилась более чем в два раза, до 29 тысяч кв. м, пропускная способность — с 600 до 1,2 тыс. человек в час.

«В результате мы сможем обслуживать более 4 млн пассажиров в год, из которых 2 млн — на внутренних авиалиниях», — сообщил генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев. Пассажиры внутренних рейсов будут получать багаж в зоне прилета нового здания, для них предусмотрены три багажные карусели. В стерильной зоне работают бизнес-зал, детская зона и кафе.

Как сообщал РБК Уфа, на реконструкцию терминала потратили 3 млрд рублей, из которых 84% — собственные средства воздушной гавани, а 500 млн рублей выделила республика.

Строительство корпуса было завершено в конце 2020 года. Международный аэропорт «Уфа» находится в собственности республики. Это крупнейший по пассажирообороту аэропорт Приволжского федерального округа.

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В филиале «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» впервые в России успешно прошла испытания и введена в эксплуатацию система контроля за характеристиками выдерживания высоты воздушными судами HMU и AHMS в Санкт-Петербургской зоне ЕС ОрВД.

Система разработана на основе ранее созданного сегмента широкозонной МПСН «Альманах» в отделении Великие Луки Псковского центра ОВД.

Данная система позволит вести автоматический мониторинг систем измерения высоты и контролировать отклонения от заданных эшелонов пролетающих воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации с использованием наземных станций. Контроль выдерживания высоты необходим для обеспечения безопасности полетов в условиях применения сокращенного интервала вертикального эшелонирования (RVSM). Использование RVSM ведет к повышению пропускной способности воздушного пространства и его рациональному использованию.

В основе новой системы лежат технологии многопозиционной системы наблюдения МПСН «Альманах», вычисляющей координаты воздушных судов методом мультилатерации, а также передающей информацию о положении воздушного судна с борта по технологии автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В). Работа систем мониторинга в зоне развертывания наземных станций МПСН «Альманах» будет происходить автоматически. Данные будут автоматически поступать в Региональное мониторинговое агентство «Евразия» — орган, уполномоченный Министерством транспорта России и ИКАО вести контроль за характеристиками выдерживания высоты воздушных судов.

В России должно функционировать 5 зон контроля выдерживания высоты — в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Самаре, Хабаровске и Ростове-на-Дону. В Западной Европе для обеспечения мониторинга при полетах с RVSM функционируют 4 подобные системы, в Японии — 3, в США — 7. На базе получаемых данных региональные мониторинговые агентства ведут непрерывный контроль ВС, допущенных к полетам в пространстве с RVSM с целью своевременного обнаружения воздушных судов, характеристики которых в процессе эксплуатации перестали соответствовать требованиям.

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В Тюменском центре ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в преддверии нового 2021 года завершены работы по вводу в эксплуатацию средств РТОП и АС в рамках реализации Программы технического перевооружения и модернизации.

ТРЛК «Сопка-2» на аэродроме Тюмень (Рощино);- МВРЛ «Аврора-2» на посадочной площадке Тобольск (Новая);- АРП DF — 2000 на аэродроме Советский;- оборудование ВЧ диапазона Тюменского центра ОВД. Это современное и надежное оборудование существенно повысит качество радиотехнического обеспечения полетов в зоне ответственности Тюменского центра ОВД.

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22 декабря 2020 года в аэропорту Липецк в эксплуатацию официально введено новое здание командно-диспетчерского пункта (КДП), оснащенное современным оборудованием отечественного производства.

Ранее между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» были заключены договоры подряда на выполнение строительно-монтажных работ, договор на оснащения комплексом технических средств автоматизированного управления воздушным движением (КТС АУВД) Липецкого отделения Воронежского центра обслуживания воздушного движения филиала «МЦ АУВД» и договор на поставку специального программного обеспечения и ЗИП из состава КТС АУВД, выполнение пуско-наладочных работ, инструктаж персонала, участие в испытаниях и вводных летных проверках. Объём финансирования проекта составил около 382 млн рублей.

Строительство новой вышки началось в 2016 году и было завершено в II квартале 2020. Полный цикл монтажных и пуско-наладочных работ АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» завершил в июле 2020 года и представил оборудование на приемо-сдаточные испытания. Согласно приказу генерального директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игоря Моисеенко, комиссия провела приемо-сдаточные испытания в два этапа. Проведя проверки в полном объеме в соответствии с утвержденными программой и методиками испытаний комиссией был сделан вывод о возможности принятия оборудования КТС АУВД в эксплуатацию.

После завершения всего комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, 27.11.2020 было получено разрешение на ввод объекта. Затем состоялся переход на организацию использования воздушного пространства и обслуживание воздушного движения с рабочих мест КТС АУВД «Синтез — А2» в новом здании КДП.

Новое здание КДП оснащено современным оборудованием в составе:· КСА УВД «Синтез-А2»;· КСТ «СИНТЕЗ-ТЦ-В»;· СКРС «Мегафон»;· СКРС «Мегафон» (исполнение «тренажер»);· КДВИ «Гранит»;· АТИС с системой отображения СВИП;· ЦКС «Монитор»;· АПОИ «Приор»;· АИС «Метеосервер»;· АО «Горн-2»;· АСЗ ВПП «Полоса-Т»;· Комплекс средств защиты информации «Сфера»;· Радиостанции «Фазан-19Р5»;· Радиостанции «Гранит 2Р-23»;· Изделия «Р-397 П2-215.1».

Дополнительно к имеющемуся оборудованию в новом здании КДП установлено оборудование локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС-А-2000. Ввод нового КДП в аэропорту города Липецка, безусловно, позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок, улучшить качество предоставляемых услуг в международном аэропорту, а также открыть новые возможности для пользования воздушным транспортом жителям Липецкой области.

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В декабре 2020 года в филиале «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введен в эксплуатацию ряд объектов РТОП и АС.

Введена система представления планов полётов по сети Интернет и телефонной сети связи общего пользования (СППИ) в Самарском Зональном центре. СППИ значительно облегчает процесс подачи заявок на использование воздушного пространства, в том числе и владельцам беспилотных летательных аппаратов. Также заработали дальномерные радиомаяки на позициях Русский Камешкир, Лунино, Земетчино (Пензенский центр ОВД), Волчанка (базовый центр — Самара) и азимутально-дальномерного радиомаяка VOR2700/DME/N2700 в Орском центре ОВД существенно повышает характеристики радионавигационного поля в границах ответственности филиала. Продолжается формирование опорной сети связи в филиале, как сегмента опорной сети связи ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Оборудование узлов опорной сети связи (ОПСС) нижнего уровня ЦСИАФС Самарского УЦ ЕС ОрВД установлено в Самаре, Уфе, Саратове, Оренбурге, Ульяновске, Чебоксарах. В 2021 году оборудование ОПСС будет установлено в Пензе, Орске, Саранске. При формировании ОПСС используются новейшие технологические решения, которые позволят существенно повысить надёжность обмена информацией между центрами ОВД, филиалами и генеральной дирекцией. Оперативная диагностика каналов связи и управление маршрутизацией снижают риски потери информации при любых непредвиденных отказах оборудования и линий связи.

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30 декабря 2020 года службой ЭРТОС Якутского Объединенного (базового) центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введен в эксплуатацию трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2».

Основная задача нового комплекса — получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке. Трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2» предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Монтаж нового комплекса выполнен в короткие сроки представителями ПАО «НПО «АЛМАЗ».

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На основании договоренностей, достигнутых на совместных совещаниях между представителями аэронавигационных провайдеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики, проходивших в 2017 году в Москве и в 2018 году в Пекине, филиалом «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проведена работа по организации наземного цифрового канала взаимодействия между центрами коммутации сообщений Хабаровска и Пекина.

Реализация данного проекта позволила не только создать резервирование в автоматическом режиме для канала Хабаровск — Шеньян, который был запущен в работу в 2019 году, но и заложить возможности для дальнейшего развития взаимодействия между РФ и КНР с использованием технологии AMHS в ближайшей перспективе.

Первый этап тестирования информационного обмена по технологии AMHS между центрами Пекина и Хабаровска успешно завершен в 2020 году. Второй этап тестирования и последующий переход на реальный информационный обмен запланированы на 2021 год после реализации доработок программного обеспечения центров AMHS в Пекине и Хабаровске.

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В декабре 2020 года в Великолуксом отделении Псковского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введен сегмент широкозонной МПСН «Альманах», установленный в рамках реализации мероприятия по созданию системы контроля за характеристиками выдерживания высоты воздушными судами на основе информации многопозиционной системы наблюдения (HMU) и на основе информации широковещательного автоматического зависимого наблюдения (AHMS) в Санкт-Петербургской зоне ЕС ОрВД в части создания района широкозонной МПСН, обеспечивающей точность измерения геометрической высоты воздушных судов в зоне действия средств контроля характеристик выдерживания высоты HMU.

22 ноября 2020 года на базе данной МПСН успешно выполнен первый этап приемочных испытаний по созднию системы контроля за характеристиками выдерживания высоты воздушными судами на основе HMU и на основе AHMS.

С 28 декабря 2020 года для завершения работ по созданию системы приступили к эксплуатационным испытаниям первой отечественной системы контроля за характеристиками выдерживания высоты воздушными судами и о фактическом движении воздушных судов при соблюдении интервалов сокращенного вертикального эшелелонирования (RVSM) и дальнейшей передачи информации в РМА «Евразия».

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В Сургутском центре ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в рамках договора, заключенного между филиалом и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», выполнены работы по оснащению аэродрома Сургут моноимпульсным вторичным радиолокатором «Аврора-2». МВРЛ «Аврора-2» предназначен для определения координат местонахождения воздушных судов, оборудованных ответчиками.

Ввод в эксплуатацию радиолокатора нового поколения существенно повысил качество радиолокационной информации, которая используется для управления воздушным движением в зоне ответственности Сургутского центра ОВД и Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири».

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26 ноября 2020 года в Казанском центре ОВД филиала «Татаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» совместно с представителями АО «Азимут» и ООО «Фирма «НИТА» проведены приёмо-сдаточные испытания модуля визуализации АКДП «Вышка», являющегося составной частью комплексного диспетчерского тренажера КСА УВД «Галактика» и предназначенного для проведения тренировок и поддержания профессиональных навыков диспетчеров ОВД.

Тренажёрный модуль позволит осуществлять специальные тренировки по действиям персонала ОВД в особых условиях и случаях, например при взлете или посадке воздушных судов, а также отработку технологических процедур при наступлении авиационного события на площади маневрирования и перронах, действий по предотвращению несанкционированного занятия ИВПП.

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В филиале «Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в преддверии 2021 года завершены работы по вводу ряда объектов РТОП и АС в рамках реализации Программы технического перевооружения и модернизации.

Так, по завершению программ и методик испытания, а также всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ введены в эксплуатацию: АРЛК «Лира -А10», БПРМ-184, ДПРМ-04 в Сыктывкарском Центре ОВД; ДМЕ в Усинском Центре ОВД; КРМ, ГРМ и объект ВСДП в Воркутинском Центре ОВД; МВРЛ «Аврора» в Печорском Центре ОВД; ОПРС в Вуктыльском отделении Ухтинского Центра ОВД.

Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы осуществлялись подрядными организациями под руководством АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Ввод объектов в эксплуатацию позволит существенно улучшить качество радиотехнического обеспечения полетов и более качественно обеспечить функционирование процесса ОрВД при АНО в суровых условиях северного региона России.

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В Певекском центре ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Востока» успешно завершены работы по организации новой радионавигационной позиции и вводу в эксплуатацию оборудования азимутального и дальномерного радиомаяков VOR2700/DME/N2700 производства АО «Азимут».

Оборудование введено в эксплуатацию 8 декабря 2020 года. С учетом планируемого в 2021 году вывода из регламента радиомаячной системы посадки СП-80Н на аэродроме Певек в связи с ее заменой на оборудование ILS2700/DME/NL2700, ввод в эксплуатацию оборудования VOR2700/DME/N2700 является очень своевременным.

Стоит отметить, что это самый северный азимутально-дальномерный маяк из эксплуатируемых во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Современное оборудование радиомаяка позволит пользователям воздушного пространства применять его в целях навигации на маршрутах, при маневрировании в районе аэродрома Певек, а также для выполнения неточных заходов на посадку на ВПП35 и ВПП17. Наличие этого оборудования значительно повысит качество предоставления услуг АНО в воздушном пространстве арктической зоны РФ.

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Источники:

https://transpo...er/news/360585/

https://vk.com/...-54998404_11906

https://vk.com/...-54998404_11587

https://vk.com/...-54998404_11517

https://vk.com/...-54998404_11585

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