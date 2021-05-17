В городе Гусеве Калининградской области военные строители отреставрировали казарму на 250 мест

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В городе Гусеве Калининградской области специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России сдали в эксплуатацию казарму на 250 мест. Здание является памятником архитектуры XIX века.

В корпусе сохранены исторические фасады, новые интерьеры оформлены в стиле лофт. Обновленный военный городок — место дислокации 11- го отдельного танкового полка Западного военного округа.В прошлом году военные строители отреставрировали штаб, столовую и старинную солдатскую казарму на 450 человек.

Широко используемый в XIX веке кирпич с характерным, насыщенным красным цветом, а также высокие своды и скаты стали основой современного стиля.В зданиях заменены лестничные пролеты, кровля, оконные рамы и оригинальные радиаторы, смонтированы новые системы коммуникаций.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru