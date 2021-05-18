ОДК собрала первый опытный газогенератор двигателя ПД-8 для авиалайнера SSJ-NEW

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила сборку первого опытного газогенератора нового перспективного двигателя ПД-8 для региональных самолетов, в частности, SSJ-NEW. Следующим этапом работ станет проведение стендовых испытаний и подтверждение основных параметров. Натурный образец газогенератора будет представлен на выставке МАКС-2021.

В ходе опытно-конструкторских работ по ПД-8 спроектирована и изготовлена сборочная оснастка, установлены датчики контроля состояния изделия в ходе испытаний, собран и отбалансирован ротор газогенератора.

«Ростех продолжает создавать линейку отечественных двигателей для российских пассажирских самолетов разных классов. В работе над ПД-8 для ближнемагистрального SSJ-NEW в значительной степени учитывается опыт создания его „старшего брата“ — двигателя ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21. На данный момент мы завершили сборку первого опытного газогенератора — „сердца“ силовой установки, и готовимся приступить к началу его испытаний. В ближайшее время предстоит ответственный момент — первый запуск», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

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На первом этапе испытаний будет выполнена отладка системы автоматического управления, отработан запуск, а также определены основные характеристики узлов. Испытания позволят экспериментально подтвердить правильность заложенных конструкторских решений.

Проект создания маршевой силовой установки ПД-8 для самолетов SSJ-NEW реализует широкая кооперация предприятий холдинга ОДК Госкорпорации Ростех. Премьерный показ газогенератора планируется на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском.

Как сообщалось ранее, летом 2020 года ОДК создала первые образцы композитных лопаток для турбореактивного двигателя сверхбольшой тяги ПД-35, который планируется устанавливать на перспективные дальнемагистральные самолеты, и приступила к их стендовым испытаниям.