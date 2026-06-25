На «ОДК-Сатурн» началась сборка первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолётов «Суперджет». Силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы.

К этому моменту на предприятии уже изготовлены первые моторокомплекты. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на «Суперджет» запланированы в ближайшее время. Генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов заявил: «Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ и будут выстроены с учетом потребностей нашего заказчика. Наша цель — непрерывно улучшать и оптимизировать процесс изготовления».

Для модернизации производства закупили и ввели в эксплуатацию около 100 единиц современного оборудования: станков, установок, режущего и контрольного инструмента.

В Ростехе отметили : «Наши двигателестроители сделали то, что еще недавно казалось невозможным: всего за шесть лет, то есть вдвое быстрее общемировой практики, создали новый отечественный авиационный двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета „Суперджет“. При разработке новой силовой установки были внедрены 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача выйти на ритмичное серийное производство двигателей».

В июне 2026 года на ПД-8 выдан сертификат типа, подтвердивший соответствие требованиям лётной годности. Параллельно с сертификационными испытаниями на предприятии вели технологическую подготовку производства и выстраивали кооперационные связи для поставки комплектующих.

Турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и отечественных материалов. Он предназначен для ближнемагистральных «Суперджет-100» и самолётов-амфибий Бе-200 производства ОАК Ростеха.