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Производство

Кизлярский электромеханический завод запустил цех по выпуску деталей из композитных материалов

 © skr.sh

На базе ОАО «Концерн КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод) запустили цех по выпуску деталей из композитных материалов. В настоящее время специалисты нового производства работают над изделиями для самолета МАИ-411.

Предприятие планирует обеспечить новыми, легкими и сверхпрочными деталями собственное самолетостроение. Перспектива новых материалов в конструкциях самолетов и в других производствах очевидна и время перехода от металлических к конструкциям с долей композитных материалов уже пришло. На этом рынке есть конкуренция и потому, мы не просто используем новые технологии, но и ведем собственные разработки в этом направлении", — заявил генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.

Он отметил, что использование композитных материалов в легкомоторных самолетах МАИ-411 позволит заметно снизить их массу и, кроме того, сократить трудоемкость производства. По словам гендиректора предприятия, производство композитных элементов скажется и на стоимости.
Источник: https://riadagestan.ru/news/g_kizly...alov_dlya_ispolzovaniya_v_aviatsii/

Дагестан, КЭМЗ, Северный Кавказ. авиастроение
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