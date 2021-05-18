Кизлярский электромеханический завод запустил цех по выпуску деталей из композитных материалов

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На базе ОАО «Концерн КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод) запустили цех по выпуску деталей из композитных материалов. В настоящее время специалисты нового производства работают над изделиями для самолета МАИ-411.

Предприятие планирует обеспечить новыми, легкими и сверхпрочными деталями собственное самолетостроение. Перспектива новых материалов в конструкциях самолетов и в других производствах очевидна и время перехода от металлических к конструкциям с долей композитных материалов уже пришло. На этом рынке есть конкуренция и потому, мы не просто используем новые технологии, но и ведем собственные разработки в этом направлении", — заявил генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.

Он отметил, что использование композитных материалов в легкомоторных самолетах МАИ-411 позволит заметно снизить их массу и, кроме того, сократить трудоемкость производства. По словам гендиректора предприятия, производство композитных элементов скажется и на стоимости.