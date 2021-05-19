Самусьский ССЗ спустил на воду два буксира-толкача

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Самусьский судостроительно-судоремонтный завод из Томской области 8 и 17 мая спустил на воду два буксира-толкача, изготовленных по собственному уникальному проекту.

Проект выполнен по современным отечественным технологиям, а главным преимуществом плавсредств является способность проходить по неглубоководным рекам.

Буксиры предназначены для толкания и буксировки сухогрузных несамоходных судов, несамоходных паромов и барж, перевозящих автотранспортную технику с топливом в баках и специализированные автотракторные средства, предназначенные для транспортировки нефтепродуктов в цистернах, а также перевозки группы людей. Заказчиком буксиров общей стоимостью более 100 млн рублей является АО «Транснефть ‑ Сибирь». На их изготовление судостроители затратили один год.

Также 17 мая Самусьский завод спустил на воду третий элемент наплавного моста общей длиной 150 метров. Он будет служить для проезда автотранспорта массой до 60 тонн в одиночном порядке и для прохода пешеходов. Заказчиком моста стоимостью 84 млн рублей выступило управление автомобильных дорог ХМАО. Самусьские судостроители построили его за три месяца.

© tomsk.gov.ru

Сейчас специалисты завода строят два обстановочных судна для администрации водных путей Енисейского бассейна. Спуск судов общей стоимостью 173 млн рублей запланирован на сентябрь текущего года.

В стадии подписания находится договор с ООО «Норникель ‑ ЕРП» на строительство десяти морских барж на общую сумму два млрд рублей. Этот заказ обеспечит 100% загрузку предприятия на три года.