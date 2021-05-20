Группа ГАЗ начала серийное производство автомобиля «ГАЗель НН»

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На Горьковском автозаводе стартовало серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель НН». С запуском этой модели начинается переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления.

Выпуск «ГАЗели НН» начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. В дальнейшем на платформе «НН» будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков. Старт серийного производства «ГАЗели НН» состоялся в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, а название города нашло свое отражение в названии модели.

Горьковский автозавод сегодня выпустил первый серийный автомобиль «ГАЗель НН»

«ГАЗель НН» — не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

Ключевое отличие «ГАЗели НН» — переход от аналоговой к цифровой модели управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволят автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения.

В основе концепции «ГАЗель НН» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система — все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

Новая электронная архитектура

«ГАЗель НН» — это платформа, которая станет основой для развития интеллектуальных систем помощи водителю, цифровых сервисов, внедрения элементов беспилотных технологий. Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др. Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой (камер и датчиков), что позволит в дальнейшем внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS).

Эргономика и комфорт

«ГАЗель НН» получила совершенно новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.

Безопасность

Переход на цифровую модель управления позволяет вывести на новый уровень эффективность работы современных систем активной и пассивной безопасности, обеспечить высокий уровень защиты людей и сохранность грузов. Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.

Платформа

Выпуск новой модели начинается с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем. Применение новой КП позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций. КП рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Н·м, а ее ресурс возрос до 300 тыс. км. Новый задний мост типа «спайсер» отличается повышенной надежностью и увеличенным ресурсом.

Универсальность платформы «ГАЗель НН» обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрегатов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. В дальнейшем на эту модель будет устанавливаться широкий ряд как двигателей внутреннего сгорания (дизельных, газовых, бензиновых), так и электрических силовых агрегатов. На платформе «ГАЗели НН» будет создан даже более широкий, чем на базе «ГАЗели Некст», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Экономическая эффективность

«ГАЗель НН» сохранила ключевое преимущество коммерческих автомобилей ГАЗ — самую низкую стоимость владения в своем классе. Снижение аварийности, более 50 конструктивных и технологических изменений, направленных на увеличение ресурса и надежности ключевых узлов, уменьшение расхода топлива — все это снижает сроки окупаемости и повышает экономическую эффективность эксплуатации транспортного средства.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»:

— Наши рабочие, инженеры, специалисты посвятили запуск производства «ГАЗель НН» 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Не случайно аббревиатура названия города заложена в названии модели. С выпуском этой машины мы начинаем процесс перехода к «цифре», который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Универсальность, масштабируемость, цифровизация — три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня.