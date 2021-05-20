Курганский завод «БентИзол» запустил новую производственную линию

Фото пресс-службы Правительства Курганской области © ural-meridian.ru

ООО «БентИзол» в Кетовском районе Курганской области запустило новую линию смешивания и фасовки строительных смесей при поддержке регионального Правительства. На заводе будет дополнительно организовано до 30 новых рабочих мест к 40 уже имеющимся.

ООО «БентИзол» из регионального бюджета получило субсидирование затрат на первоначальный взнос по договору лизинга в сумме порядка 10,8 млн рублей. Генеральный директор ООО «БентИзол» Виктор Яковлев отметил, что современное оборудование позволяет смешивать компоненты качественно, точно и быстро. Вся пыль осаждается в рукавных фильтрах благодаря системе аспирации и возвращается в исходный продукт, таким образом, минимизируя потери при производстве.

Фото пресс-службы Правительства Курганской области © kurganobl.ru

Инновационная смесь собственной разработки «БентИнжект» с использованием бентонитовой глины — в числе новой продукции. Её применяют для восстановления и ремонта гидроизоляции подземных частей сооружений и зданий. В сутки максимальная мощность линии позволяет выпускать до 80 тонн смеси. Как запланировано, корпорация «Росатом» станет основным потребителем данной продукции, ООО «Бентизол» планирует также работу на экспорт.

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