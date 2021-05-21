Ростех запустил 3D-принтер для создания крупных деталей авиадвигателей

Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию крупнейшую автоматизированную лазерную установку с самой большой зоной построения в РФ. Новое оборудование позволит «выращивать» аддитивным методом крупногабаритные детали перспективного двигателя ВК-1600 В для вертолета Ка-62.

Для создания комплектующих двигателя будут использоваться отечественные материалы, а характеристики нового 3D-принтера позволят создавать габаритные конструкции любой сложности.

«На установке будут напечатаны статорные детали для перспективного двигателя ВК-1600 В. Этот агрегат создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. Всего на 3D-установках планируется изготовить более 10% деталей для этой машины. Применение аддитивных технологий позволит сократить срок изготовления отдельных комплектующих с 6 месяцев до 3 недель», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Помимо меньшего срока изготовления, детали, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой без потери функциональных характеристик. Это позволит повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики вертолета.

АО «Центр аддитивных технологий» — ведущее и наиболее крупное российское предприятие, специализирующиеся на аддитивном производстве и единственное в России, обладающее производством полного цикла. АО «ЦАТ» создано на базе холдинговых корпораций авиационного комплекса ГК «Ростех» в 2018 году как единый интегратор в области аддитивных технологий. Акционерами организации являются АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» и АО «Вертолеты России». Компания располагает крупнейшим в России парком промышленного оборудования (3D-принтеры, измерительные машины, механообрабатывающее и лабораторное оборудование) для аддитивного производства и профессиональной командой технических специалистов с богатым опытом в области применения аддитивных технологий. Стратегией компании предусмотрено оказание всего цикла услуг — от реинжиниринга конструкций до серийного производства полного цикла.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.