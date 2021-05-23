Новый терминал аэропорта имени Леонова открылся в Кемерово

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Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове торжественно открыли в воскресенье, он обслужил три авиарейса из Москвы и еще три — в обратном направлении.

Строительство четырехэтажного терминала площадью свыше 11,6 тыс. кв. м началось в конце мая 2020 и заняло год. Проект стоимостью около 5 млрд рублей полностью профинансирован за счет средств компании «Новапорт», которой принадлежит кемеровский аэропорт. Генеральным подрядчиком строительства выступил турецкий консорциум «Лимакмаращстрой», который также строил новые аэровокзалы в Ростове-на-Дону, Волгограде, Хабаровске. Новый терминал в Кемерове пришел на смену небольшому старому зданию аэропорта 1960 годов постройки. В нем увеличено количество стоек регистрации пассажиров, линий предполетного досмотра, кроме того, он оборудован двумя телетрапами, которые были не предусмотрены в старом аэровокзале.

В результате пропускная способность аэропорта должна возрасти вдвое — с 200 до 460 пассажиров в час. По оценке «Новапорта», к 2028 году общий годовой пассажиропоток в Кемерове достигнет 1 млн человек.

Как пояснили в министерстве транспорта Кузбасса, до пандемии кемеровский аэропорт принимал чуть более 500 тыс. пассажиров в год. В первом квартале текущего года аэропорт обслужил 130 тыс. человек и по итогам 2021 года ожидается, что пассажиропоток вернется к допандемийному уровню и будет продолжать расти.

В планах на 2022 год реконструировать и взлетно-посадочную полосу аэропорта Кемерова, объект включен в программу социально экономического развития Кузбасса\. На выполнение работ из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей, проектирование уже ведётся за счет средств «Новапорт» .

«Мы начали проектировать [ВВП]. Мы договорились, что сделаем проект за свой счет и просто подарим Российской Федерации, которая будет по этому проекту строить. Ожидаем выйти на экспертизу в августе этого года с тем, чтобы следующий год был годом активного строительства», — сказал журналистам на открытии совладелец «Новапорта» Роман Троценко.

Потолок за счет освещения напоминает звездное небо, смонтировано около 5 тыс. ламп. Также в здании установлен макет космического корабля «Восход-2», на котором Леонов совершил первый полет. В числе почетных гостей первой здание нового терминала посетила и жена летчика-космонавта Светлана Леонова.

«Это грандиозное сооружение в память человека, которым вы можете гордиться. За его плечами свершения, которые останутся в народе на века, — сказала она журналистам. — Алексей Архипович любил свой родной город и всегда с радостью возвращался сюда, поэтому этот аэропорт он посещал часто».

На базе терминала будет работать и интерактивный музей Алексея Леонова. При жизни космонавт подарил названному его именем аэропорту свой космический скафандр, его смогут увидеть в экспозиции все желающие. Также на выставке представлены написанные Леоновым картины. Посещение музея будет бесплатным для всех желающих.

Что касается старого здания пассажирского терминала аэропорта, то в планах «Новапорта» провести его реконструкцию и создать там планетарий. По словам Троценко, на это потребуется около полутора лет.

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru

© user.vse42.ru