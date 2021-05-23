«УЗТМ-КАРТЭКС» приступил к изготовлению отливок для головного ледокола ЛК-120 «Лидер»

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Филиал ООО «ИЗ-КАРТЭКС» — Литейное производство (Санкт-Петербург, входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) приступил к изготовлению модельных комплектов уникальных по габаритам корпусных отливок для строительства самого мощного в мире атомного ледокола ЛК-120 «Лидер» проекта 10510.

Согласно договору, заключенному в феврале с АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», металлургическое подразделение УЗТМ-КАРТЭКС — филиал ИЗ-КАРТЭКС -Литейное производство (ЛП) — в срок до июля 2022 года изготовит крупнотоннажные отливки, в том числе ахтерштевень, который состоит из 10 деталей, и форштевень из 12 деталей (масса в сборе составит 121 и 156 т соответственно). Они пройдут проверку с помощью магнитно-порошковой дефектоскопии и ультразвукового контроля кромок под сварку.

Также в рамках проекта ЛП изготовит цельнолитой кронштейн гребного вала внутренний чистовой массой 216 т, что значительно превышает величину самой тяжелой заготовки в истории ЛП.

«Освоение новой номенклатуры в сегменте крупнотоннажных отливок, которые ранее не изготавливались ни в России, ни в СССР, имеет колоссальное значение для дальнейшего развития и нашего предприятия, и отечественной металлургии в целом», — говорит директор по судостроению Группы «УЗТМ-КАРТЭКС» Дмитрий Пеплов.