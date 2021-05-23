Русские школьники установили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике
На соревнованиях ученики из России побили рекорд, взяв сразу все 8 золотых медалей. Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с участием 180 школьников из 23 стран. В команду вошли Амир Ахундзянов из Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова Российской академии наук, академического лицея «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев и Матвей Федин из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, Николай Кононенко из Пятьдесят седьмой школы в Москве, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы № 1580, Данила Самоделкин из школы № 2007 ФМШ, Дмитрий Хватов из государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы».
Команда школьников тренировалась на базе МФТИ и выступала на олимпиаде при организационной поддержке Минпросвещения под руководством опытных наставников. Главным тренером сборной стал Артем Воронов, руководителями команды выступили Виталий Шевченко и Юрий Скаков.
Читайте также...
- Российские участники Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике завоевали 7 золотых медалей
- Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике
- Четыре медали получили российские школьники на Балтийской олимпиаде по географии
23.05.2119:27:22
23.05.2120:03:11
23.05.2120:19:20