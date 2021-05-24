В Индии началось производство «Спутника V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в этой стране; полномасштабный выпуск препарата начнется летом, говорится в сообщении российского фонда.

Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди

Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство «Спутник V» начнется летом текущего года. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ.

«Спутник V» был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» в Индии ежегодно.

«Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.