Ростех запустил в Прикамье производство медицинского кислорода

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В Пермском крае компания «Мотовилихинские заводы» под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех начинает производство кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9% для нужд медицинских учреждений. Его применение позволяет увеличить эффективность терапии различных заболеваний дыхательных путей, а также коронавирусной инфекции. Первые поставки будут осуществлены в больницы Прикамья.

Производственные мощности ООО «Тепло-М» (дочерней структуры «Мотовилихинских заводов») позволяют производить до 70 тонн медицинского кислорода в месяц. Наличие собственной системы хранения на 28 тонн дает возможность создавать резервы. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 разовая отгрузка может быть дополнительно увеличена до 20 тонн.

«На первом этапе мы планируем поставлять высокочистый кислород в больницы и медицинские учреждения Пермского края. Расчеты показали, что наши мощности могут закрыть до 50% потребности города и края. На втором этапе, начиная с 2022 года, планируется осуществлять поставки в соседние регионы», — прокомментировал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Проведенные лабораторные и сертификационные исследования подтвердили степень чистоты кислорода «Мотовилихи» на уровне 99,9%, в то время как требования к медицинскому — не ниже 99,5%. Таких результатов удалось достичь благодаря замкнутому технологическому циклу производства на имеющихся мощностях завода.