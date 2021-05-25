На Севмаше провели реконструкцию старейшего эллинга

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На Севмаше (входит в ОСК) завершены работы по реконструкции кровли старейшего эллинга (цех № 50) с заменой стенового ограждения на сэндвич-панели. Модернизация цеха проводилась в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Эллинг № 1 стапельно-сдаточного производства — один из первых цехов Севмаша. Он построен в 1940 году. На стапеле эллинга закладывали первый корабль предприятия — самый крупный в мире линкор «Советская Белоруссия». По своим размерам цех в период строительства не имел аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом, а технические решения, положенные в основу проектирования стальных конструкций здания, являлись передовыми идеями конца 30-х годов.

В ходе модернизации эллинга была произведена реконструкция кровли с заменой плит покрытия и кровли общей площадью 36000 м² на более современные и легкие строительные материалы. Это позволило снизить нагрузку на основные несущие металлоконструкции каркаса эллинга. Наружное стеновое ограждение из керамического кирпича, который использовался при строительстве эллинга № 1, частично было заменено на более лёгкие и современные сэндвич-панели с южной и северной стороны цеха.

Благодаря реконструкции кровли и стенового ограждения увеличился срок службы ограждающих конструкций цеха, а так же снизились тепловые потери в отопительный период.