На Верфи Братьев Нобель заложили среднетоннажный рыболовецкий траулер Т40 В
Заказчиком строительства судна выступил Рыбоперерабатывающий завод Сокра.
Промысловое судно с конструктивным дифферентом на корму, морское, однопалубное, с наклонным форштевнем и транцевой кормой с траловым слипом, с избыточным надводным бортом, с баком и надстройкой над баком, носовым расположением навигационно-промысловой рубки, кормовым расположением машинного отделения, с дизельной главной энергетической установкой, одновинтовое, с винтом регулируемого шага в неповоротной насадке, корпусом и надстройкой из судостроительной стали, рубкой и мачтой из алюминиевого сплава.
Судно предназначается для выполнения следующих функций:
− промысел рыбы посредством донного или пелагического тралов;
− промысел рыбы посредством снюрревода;
− транспортировка рыбы-сырца наливом в грузовых танках, заполненных жидким льдом с рециркуляцией льдо-водяной смеси;
− транспортировка улова в порт или передача его на плавбазу в море.
Район эксплуатации — морская экономическая зона РФ — Дальневосточный рыбопромысловый бассейн.
Судно проектируется и строится на класс КМ ⍟ Ice3 Aut3 Fishing vessel по классификации Российского морского регистра судоходства.
Основные характеристики:
Длина наибольшая, м 44,15
Длина по ЛГВЛ, м 41,90
Длина расчетная по Правилам РС, м 42,83
Ширина, м 12,00
Высота борта на миделе, м 5,15
Высота борта до палубы переборок, м 5,15
Осадка порожнем, м 2,7
Осадка по ЛГВЛ, м 4,1
Водоизмещение при осадке порожнем, т 850,5
Дальность плавания, миль около 5600
Дедвейт, т 650,1
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