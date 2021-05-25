На Верфи Братьев Нобель заложили среднетоннажный рыболовецкий траулер Т40 В

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Заказчиком строительства судна выступил Рыбоперерабатывающий завод Сокра.

Промысловое судно с конструктивным дифферентом на корму, морское, однопалубное, с наклонным форштевнем и транцевой кормой с траловым слипом, с избыточным надводным бортом, с баком и надстройкой над баком, носовым расположением навигационно-промысловой рубки, кормовым расположением машинного отделения, с дизельной главной энергетической установкой, одновинтовое, с винтом регулируемого шага в неповоротной насадке, корпусом и надстройкой из судостроительной стали, рубкой и мачтой из алюминиевого сплава.

Судно предназначается для выполнения следующих функций:

− промысел рыбы посредством донного или пелагического тралов;

− промысел рыбы посредством снюрревода;

− транспортировка рыбы-сырца наливом в грузовых танках, заполненных жидким льдом с рециркуляцией льдо-водяной смеси;

− транспортировка улова в порт или передача его на плавбазу в море.

Район эксплуатации — морская экономическая зона РФ — Дальневосточный рыбопромысловый бассейн.

Судно проектируется и строится на класс КМ ⍟ Ice3 Aut3 Fishing vessel по классификации Российского морского регистра судоходства.

Основные характеристики:

Длина наибольшая, м 44,15

Длина по ЛГВЛ, м 41,90

Длина расчетная по Правилам РС, м 42,83

Ширина, м 12,00

Высота борта на миделе, м 5,15

Высота борта до палубы переборок, м 5,15

Осадка порожнем, м 2,7

Осадка по ЛГВЛ, м 4,1

Водоизмещение при осадке порожнем, т 850,5

Дальность плавания, миль около 5600

Дедвейт, т 650,1

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