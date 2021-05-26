ГК «Хевел» построила вторую солнечную электростанцию на НПЗ «Лукойла» в Волгограде
Состоялась церемония открытия солнечной электростанции (СЭС) Группы «Лукойл» мощностью 20 МВт в Волгоградской области.
Это уже второй объект зеленой энергетики на территории Волгоградского НПЗ «Лукойла». Первая электростанция мощностью 10 МВт была введена в 2018 году. Под строительство новой СЭС выделено 17 незадействованных в производстве участков общей площадью около 50 га.
Ввод нового объекта зеленой энергетики обеспечит выработку дополнительно 24,5 млн кВт*ч электроэнергии в год и позволит предотвратить выбросы CO2 на 12 тыс. тонн ежегодно.
Проект реализован Группой компаний «Хевел» в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Общая степень локализации солнечной электростанции составит не менее 70%.
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