ГК «Хевел» построила вторую солнечную электростанцию на НПЗ «Лукойла» в Волгограде

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Состоялась церемония открытия солнечной электростанции (СЭС) Группы «Лукойл» мощностью 20 МВт в Волгоградской области.

Это уже второй объект зеленой энергетики на территории Волгоградского НПЗ «Лукойла». Первая электростанция мощностью 10 МВт была введена в 2018 году. Под строительство новой СЭС выделено 17 незадействованных в производстве участков общей площадью около 50 га.

Ввод нового объекта зеленой энергетики обеспечит выработку дополнительно 24,5 млн кВт*ч электроэнергии в год и позволит предотвратить выбросы CO2 на 12 тыс. тонн ежегодно.

Проект реализован Группой компаний «Хевел» в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Общая степень локализации солнечной электростанции составит не менее 70%.