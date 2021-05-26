На Северной верфи заложили траулер «Капитан Портнов»

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26 мая на Северной верфи состоялась церемония закладки девятого траулера- процессора проекта 170701, строящегося в рамках контракта с группой «Норебо». Заказчиком судна, получившего название «Капитан Портнов», является компания «Ролиз», сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе верфи.

Как отметил в ходе церемонии заместитель директора по международным вопросам УК «Норебо» Сергей Сенников, компания не будет ограничиваться серией траулеров проекта 170701: «У нас с заводом есть контракт на строительство четырех ярусоловов. Также сейчас прорабатываем вопрос о строительстве крупнотоннажных траулеров для работы в Дальневосточном бассейне».

В свою очередь генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов сообщил, что завод настроен очень серьезно трудиться, чтобы выполнить масштабную интересную программу по строительству серии промысловых судов. Траулер «Капитан Портнов» назван в честь Александра Федоровича Портнова (1945 -2013), всю жизнь проработавшего в промышленном рыболовстве Камчатского края. Новый траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в Охотском и Беринговом морях, Северной части Тихого океана. Для переработки улова на судне предусмотрена современная многофункциональная рыбофабрика, она позволит получать качественный продукт в виде мороженой рыбы, рыбного филе, икры и печени минтая, рыбного фарша и муки. Отходы от переработки будут сведены к минимуму.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся Северной верфью для группы «Норебо» в рамках механизма инвестиционных квот, состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном.

Траулер-процессор проекта 170701 — справка Разработчик проекта — «Наутик Рус» Максимальная (габаритная) длина — 81,6 м Ширина — 16 м Скорость — 15 узлов Водоизмещение — 5500 тонн Мощность главного двигателя — 6,2 МВт Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки