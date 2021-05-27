Компания «СММ» поставила новый портальный кран для «Новороссийского морского торгового порта»

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Новый кран — 20-й по счету «Витязь», изготовленный и введенный в эксплуатацию на территории порта-заказчика и второй кран, поставляемый в рамках договора на поставку 4 единиц техники специалистами «СММ» в 2022 году.

Портальный кран является высокопроизводительным, универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для эксплуатации в крюковом, грейферном, магнитном, траверсном и спредерном режимах для перевалки генеральных и навалочных грузов.

Максимальная грузоподъемность техники составляет 63 тонны. Максимальный вылет стрелы — 40 метров.

В комплекте с краном поставлены грузоподъемные устройства:

— управляемая крюковая подвеска, грейфер объемом 10м3 для перевалки железорудных окатышей;

— грейфер многочелюстной типа «полип» объемом 5м3 для перевалки чугунных чушек;

— электромагнит круглый грузоподъемностью 50 тонн;

— магнитная траверса грузоподъемностью 60 тонн.

Система управления крана спроектирована и изготовлена на предприятии «СММ-Электро», входящем в Группу компаний «СММ» и основанном в 2017 году в рамках программы импортозамещения и локализации производственных мощностей компании.

Заказчик — Группа НМТП — ведущий стивидорный оператор в России и третий среди европейских портов по объему грузооборота, приобрел краны в рамках программы по увеличению производственных мощностей.