Белгородский завод ОМК после модернизации вдвое увеличил выпуск котельного оборудования

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Белгородский завод энергетического машиностроения (ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ», входит в состав Объединенной металлургической компании) с 2017 года вдвое увеличил годовой выпуск котельной продукции — с 2,6 тысячи тонн до 5,6 тысячи тонн — благодаря масштабной модернизации и техническому перевооружению котельного производства при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ)

Общие инвестиции в модернизацию котельного производства составили около 1 млрд рублей, из них 500 млн рублей в качестве льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.

Теперь завод может изготавливать единственные в России котлы, способные работать на трех видах топлива: доменном, конвертерном и природном газах. Совместное сжигания этих газов позволяет снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

С привлечением займа ФРП белгородский завод установил оборудование для выпуска котлов новой конструкции для химической отрасли. В частности, энерготехнологического парового котла РКС-170 для линии по производству серной кислоты, используемой в изготовлении минеральных удобрений. Для заказчиков основным преимуществом этих котлов стали повышенная надежность, экономичность, компактность и удобство в транспортировке.

«Сотрудничество с ФРП позволило нашему предприятию приобрести необходимое современное технологическое оборудование. Благодаря модернизации производства мы можем предложить клиентам котельное оборудование мирового уровня, которое изготавливаем с использованием самых передовых технологий и материалов. Это технически безупречные оригинальные конструкции с высоким коэффициентом полезного действия и экономичности. Вся выпускаемая продукция производится в соответствии с правилами Ростехнадзора России, имеет разрешения на применение и сертификаты соответствия», — прокомментировал управляющий директор ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» Александр Ващенко.

Также на заводе установили новую линию для сварки мембранных панелей. Они используются внутри котлов для максимального сохранения тепла, что делает процесс горения более эффективным.

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