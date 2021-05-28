© Бионышева Елена/Сделано у нас

Компания «ЕвроХим» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Предприятие выпускает более ста наименований продукции: от стандартных и специализированных удобрений до промышленных продуктов. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили молодое подразделение «ЕвроХима» — Усольский калийный комбинат и узнали о производстве калийных солей и условиях работы персонала.

ПРЕДПРИЯТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА

«ЕвроХим» — единственная в мире компания, которая объединяет горнодобывающие и производственные мощности, сеть логистики и сбыта. Ее предприятия, расположенные в России, Китае, Бельгии и Литве, выпускают свыше ста наименований продукции, включая газы, кислоты, противогололедные реагенты, минеральное сырье и продукты органического синтеза. Ежегодно «ЕвроХим» продает свыше 14 миллионов тонн удобрений более чем десяти тысячам заказчиков.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

С 2008 года «ЕвроХим» реализует проект по добыче и выпуску калийных удобрений в Пермском крае. В 2016 году по инвестиционному контракту с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли и местным правительством в регионе началось строительство Усольского калийного комбината — единственного подобного предприятия, созданного с нуля, за последние тридцать лет. В состав комбината входят рудник проектной мощностью 12,6 млн тонн в год и флотационная и обогатительная фабрика.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Рудник объединяет три лицензионных участка (Белопашнинский, Балахонцевский и Палашерский) площадью 188 квадратных километров. Сейчас здесь непрерывно функционируют более 30 проходческих комбайнов, с момента начала опытно-промышленных испытаний, успевших выдать более 11 миллионов тонн сильвинитовой руды.

Добытая руда поступает на обогатительную фабрику, где из нее производят готовый продукт с использованием технологии флоатации. Здесь выпускают хлористый калий двух видов — гранулированный и мелкозернистый.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Первый концентрат хлористого калия на новом комбинате был получен в марте 2018 года, а первый гранулированный продукт — в октябре. Сегодня на обеих промышленных площадках комбината трудятся около 2600 постоянных сотрудников и ежедневно производится около 7 тысяч тонн калийной соли, которой можно загрузить до 110 вагонов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

За последние несколько лет были построены и введены в эксплуатацию склад площадью в 1,5 гектара и вместимостью более 130 тысяч тонн, корпус отгрузки готового продукта на площадке и железнодорожная станция «Палашеры», на которой формируются составы для доставки продукции покупателям.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей /Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

С ЗАБОТОЙ О СОТРУДНИКАХ

«ЕвроХим» стремится создать комфортные условия труда и проживания для своего персонала. Персонал Усольского калийного комбината и дочерних предприятий «ЕвроХима» доставляют на работу 35 автобусов, схема движения которых оптимизирована под потребности работников.

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

Для сотрудников комбината компания ведет строительство многоэтажного микрорайона в городе Березники. Жилье имеет чистовую отделку, оборудовано сантехникой, счетчиками, системой пожарной сигнализации и домофоном. В микрорайоне будет создана вся необходимая инфраструктура, включая магазины, детский сад, который будет сдан уже в этом году, и школу на 620 мест. Всего запланировано возведение 34 домов с квартирами площадью от 50 (однокомнатные) до 100 (четырехкомнатные) квадратных метров, в которых смогут жить более 1400 семей.

В планах «ЕвроХим» — реализация масштабных инвестиционных проектов и расширение международного присутствия, поэтому компанией востребованы инженерные и высокопрофессиональные рабочие кадры. Выпускники вузов после трудоустройства на производство получают статус молодого специалиста на три года, предусматривающий обучение, пакет льгот и возможности для карьерного роста. По целевым программам комбината в вузах и СУЗах обучается 30 студентов.

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас

© Клиндухов Алексей/Сделано у нас