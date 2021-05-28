В Ташкенте открылся филиал Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева

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«Образование и наука плотно связывают РХТУ с Республикой Узбекистан. Еще будучи МХТИ, во время Второй мировой войны, наш университет был эвакуирован в Коканд, город в Ферганской области Узбекистана», — отметил ректор РХТУ Александр Мажуга.

По окончании филиала выпускникам выдаются дипломы установленного образца РХТУ имени Менделеева, которые признаются документом о высшем образовании в Узбекистане, России и других странах СНГ. Молодые специалисты будут трудоустроены на предприятия химической промышленности Узбекистана. Ежегодно проводится мониторинг потребностей предприятий различных отраслей экономики Республики Узбекистан.

«Сейчас в республике активно развивается химическая и полимерная промышленность. Выпускники нашего филиала будут востребованы не только химическим комплексом Узбекистана, но и Российско-Узбекскими предприятиями. ГК „Титан“ и АО „Щелково Агрохим“ уже ведут работы по строительству своих предприятий на территории страны», — сообщил ректор.

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В этом году планируется уже третья приемная кампания. На данный момент в филиале обучаются 150 студентов по четырем направлениям. Контрольные цифры приема на обучение в Филиале на 2020/21 учебный год в соответствии с решением Попечительского совета установлены в количестве 200 человек по образовательным программам бакалавариата, обучение по образовательным программам магистратуры планируется начать в 2021/2022 учебном году.

«Ежегодно университет будет выпускать около 250 высококлассных специалистов. Также мы планируем реализовывать и программы ДПО, что немаловажно для повышения квалификации кадров, уже занятых на предприятиях химического комплекса», — подчеркнул Александр Мажуга.

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