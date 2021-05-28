© Бионышева Елена/Сделано у нас

Лианозовский молочный комбинат — крупнейший в Восточной Европе завод по производству продуктов питания: ежедневно здесь выпускают до 3 миллионов единиц продукции. Корреспондент издания «Сделано у нас» посетил предприятие, чтобы узнать больше о молочном производстве.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Лианозовский молочный комбинат был основан в 1988 году. В 1995 года он присоединился к компании «Вимм-Билль-Данн», которая, в свою очередь, стала частью корпорации PepsiCo в 2011 году. В 2016 году Лианозовский молочный завод вошел в состав промышленного комплекса Москвы, а в 2021 году — получил статус московского инвестора.

Сегодня Лианозовский молочный комбинат — самое большое в Восточной Европе пищевое производство. Предприятие размещается на 14 гектарах и вмещает 40 производственных линий.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Каждое утро на завод поступает примерно 1100 тонн сырого молока, которое доставляют около полсотни молоковозов. Перед тем, как пустить фуру в отделение приема, ее моют, затем — паркуют и проверяют целостность пломб. Пробы молока из цистерны отправляются в лабораторию для проверки на наличие антибиотиков и загрязнителей, кислотность и иные показатели.

Молоко, не соответствующее требованиям, отправляется обратно поставщику. Из успешно прошедшего анализы сырья производятся около 140 видов продукции: молоко, кефир, йогурты, творог, сметана и другие кисломолочные продукты. Также комбинат уже больше трех десятилетий поставляет детское питание на московские молочные кухни.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На комбинате высокий уровень автоматизации: розлив, упаковку и проверку готовой продукции осуществляют роботы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена