В Нижнем Новгороде на заводе Группы ГАЗ начато производство кроссоверов Фольксваген Таос

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В Нижнем Новгороде начался серийный выпуск кроссоверов Volkswagen Taos. Машины производят в отдельном цехе ГАЗа на одном конвейере с автомобилями Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, но специально для Таоса установлено новое оборудование для контроля качества. Кроме того, в цехе сварки смонтирована новая автоматизированная линия для производства капотов, крышек багажников и крыльев. Заявлено, что в запуск производства модели Volkswagen Taos вложено 63 млн евро (около 6 млрд рублей).

Впрочем, новый Taos не полностью оригинальная модель, а близнец кроссовера Skoda Karoq, который выпускают на ГАЗе уже полтора года. Автомобили под разными марками отличаются друг от друга дизайном передней части и кормы, а также оформлением интерьера. Длина российского Таоса — 4417 мм против 4382 мм у Карока. Ширина у них одинаковая (1841 мм), а высота символически различается на 1 мм (1602 мм у Таоса).

Моторная гамма у машин тоже унифицирована. Базовый Volkswagen Taos будет иметь атмосферник 1.6 MPI (110 л.с.) и передний привод, на выбор — пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат» (у Карока такая коробка передач до сих пор не появилась). Турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) у переднеприводных машин агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом». А вот в комплекте с полным приводом устанавливается семиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями (это коробка DQ381). Аналогичному Кароку пока что полагается шестиступенчатая трансмиссия DQ250, но и у него вскоре появится коробка DQ381.

Старт продаж кроссоверов Volkswagen Taos намечен на начало июня, так что прайс-лист будет опубликован совсем скоро. Для ориентира: Skoda Karoq сейчас стоит от 1 млн 529 тысяч рублей, а старший Volkswagen Tiguan оценивается минимум в 1 млн 880 тысяч.

© autoreview.ru

© autoreview.ru

© autoreview.ru

© autoreview.ru

© autoreview.ru