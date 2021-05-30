Ростсельмаш выпустил полноприводный комбайн АКРОС-595 Плюс

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Как сообщила пресс-служба ростовского производителя сельхозтехники «Ростсельмаш», в первой половине мая 2021 года завод представил новую модель зерноуборочного комбайна ACROS 595 Plus разработанный для передвижения по полям с пониженной несущей способностью почвы, который отличается от предыдущей модели наличием полного привода, колесами увеличенного типоразмера, а также наличием системы подогрева воздуха для холодного пуска и установленным снизу защитным поддоном.

Новая модель комбайна ACROS 595 Plus оснащена модернизированной удлиненной наклонной камерой транспортерного типа, которая заменила наклонную камеру с ускоряющим битером на выходе устанавливаемую в предыдущей модели, что позволило использовать более современные адаптеры, применяемые для комбайна РСМ 161.

Новая модель комбайна оснащается системой автоматической смазки, что позволяет сократить время на обслуживание машины.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MylRwpCePEM

В настоящий момент компания выпускает восемь моделей зерноуборочных комбайнов, в часности TORUM 785, TORUM 750, RSM 161, T500, ACROS, VECTOR 450 Track, VECTOR 410, NOVA.