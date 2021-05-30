В Приморском крае начал работу новый логистический комплекс

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«Логистический комплекс Дилан» в статусе резидента свободного порта Владивосток ввел в эксплуатацию первый этап логистического комплекса B класса в Надеждинском районе Приморского края. По соглашению с единым институтом развития — Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей, создано около 90 рабочих мест.

«В рамках первой очереди проекта мы построили здание склада площадью 10,6 тыс. кв. м с учетом всех современных стандартов, офисные помещения площадью 2,8 тыс. кв. м, а также гараж и подсобные помещения. Выполнили благоустройство территории, сделали пешеходные дорожки и провели озеленение. Для комфортной работы персонала организовали служебные помещения для кладовщиков и экспедиторов, построили гардеробные с душевыми, комнаты отдыха и приема пищи. Работу логистического центра обеспечивают 13 грузовиков грузоподъемностью до 10 тонн, два микроавтобуса и 8 единиц складской техники. Также инвестиционные вложения направлены на закупку оборудования для выполнения уборки помещений, силовое энергооборудование, серверы и оснащение столовой», — рассказал генеральный директор ООО «Логистический комплекс Дилан» Асад Шамои.

© erdc.ru

© erdc.ru

По словам инвестора, услугами комплекса пользуются торговые предприятия, которые работают в Москве, во Владивостоке и на Камчатке. Размеры предлагаемых складов и их внутреннее зонирование позволяют ориентироваться как на мелкие и средние предприятия, так и на представителей более крупного бизнеса.

«Наличие федеральной трассы, соединяющей Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, близость аэропорта и международных автокоридоров на КНР, короткое транспортное плечо до краевой столицы благотворно влияют на строительство складских комплексов именно в Надеждинском районе Приморья. На фоне других складских объектов мы выделяемся качеством и количеством предлагаемых складских помещений, они полностью готовы к использованию, снабжены стеллажным оборудованием и погрузочно-разгрузочной техникой. Клиент может приступить к эксплуатации в кратчайшие сроки. Наша цель — стать одним из лидеров рынка. Для этого у нас есть качественный сервис и развитые компетенции, кроме того, мы подбираем и удерживаем квалифицированных сотрудников, ориентированных на удовлетворение потребностей клиентов», — отметил Асад Шамои.

© erdc.ru

Вторым этапом развития компании станет ввод в работу еще одного здания общей площадью более 6 тыс. кв. м, в котором разместится склад с офисными помещениями. К набору оказываемых услуг добавятся доставка продукции со склада в розничные магазины, сортировка, комплектация и маркировка товаров, сервисное обслуживание автотранспорта, IT-консалтинг, бухгалтерское и аудиторское сопровождение.

«Как резидент свободного порта Владивосток мы пользуемся всеми доступными льготами и преференциями в плане налогообложения. За счет экономии средств имеем возможность развиваться более динамично. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики комплексно сопровождает наш проект, оказывая необходимую поддержку. В 2017 году ее специалисты проделали большую работу по оформлению земельных участков для проекта, обеспечив возможность создания логистического предприятия», — подчеркнул руководитель ООО «Логистический комплекс Дилан».

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