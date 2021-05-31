Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Очередной новый самолет Ту-214 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

В Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64534, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 34-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 88-й самолёт семейства Ту-204/214

 © Фото из открытых источников

Фото: https://russian...es.net/id286170

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Татарстан, Ростех, ОАК, Ту-214, Туполев, КАПО им. С.П. Горбунова
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,