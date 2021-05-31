«Уралтрансмаш» начал поставку новых узкоколейных трамваев для Евпатории

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Предприятие «Уралтрансмаш», входящее в концерн «Уралвагонзавод», начало отгрузку первой партии узкоколейных трамваев в Евпаторию. Соответствующий контракт на поставку 27 узкоколейных трамвайных вагонов моделей 71-411 и 71-411-03 заключен в конце 2020 года между предприятием и министерством транспорта Республики Крым.

«Вагоны нашего производства соответствуют высоким требованиям эксплуатирующей организации к подвижному составу. Они, безусловно, повысят комфорт и качество жизни населения и гостей Евпатории. Трамваи отправлены в полной готовности к эксплуатации. По прибытию им предстоит пройти приемо-сдаточные испытания», — отметил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Благодаря реализованным конструкторским решениям вагоны производства «Уралтрансмаша» могут эксплуатироваться на линиях с близко расположенными объектами городской инфраструктуры и предназначены для узкой колеи 1000 мм.

Напомним, новый узкоколейный трамвай модели 71-411, разработанный АО «Уралтрансмаш», был представлен осенью 2019 года. Трамвай спроектирован специально для городов, имеющих трамвайную колею 1000 мм. В России — это Евпатория, Калининград и Пятигорск. Кроме того, колею такой ширины имеют многие европейские страны.