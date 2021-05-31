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Транспорт и логистика

«Уралтрансмаш» начал поставку новых узкоколейных трамваев для Евпатории

 © rostec.ru

Предприятие «Уралтрансмаш», входящее в концерн «Уралвагонзавод», начало отгрузку первой партии узкоколейных трамваев в Евпаторию. Соответствующий контракт на поставку 27 узкоколейных трамвайных вагонов моделей 71-411 и 71-411-03 заключен в конце 2020 года между предприятием и министерством транспорта Республики Крым.

«Вагоны нашего производства соответствуют высоким требованиям эксплуатирующей организации к подвижному составу. Они, безусловно, повысят комфорт и качество жизни населения и гостей Евпатории. Трамваи отправлены в полной готовности к эксплуатации. По прибытию им предстоит пройти приемо-сдаточные испытания», — отметил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Благодаря реализованным конструкторским решениям вагоны производства «Уралтрансмаша» могут эксплуатироваться на линиях с близко расположенными объектами городской инфраструктуры и предназначены для узкой колеи 1000 мм.

Напомним, новый узкоколейный трамвай модели 71-411, разработанный АО «Уралтрансмаш», был представлен осенью 2019 года. Трамвай спроектирован специально для городов, имеющих трамвайную колею 1000 мм. В России — это Евпатория, Калининград и Пятигорск. Кроме того, колею такой ширины имеют многие европейские страны.
Источник: https://rostec.ru/news/uraltransmas...okoleynykh-tramvaev-dlya-evpatorii/

Крым, Свердловская область, Ростех, УВЗ, Уралтрансмаш, Уралвагонзавод, машиностроение, вагоностроение, трамваи
  • Нет аватара termometrix
    31.05.2113:33:34

       

    #1233322
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    31.05.2114:03:39

    Фото из Евпатории?

    #1233323
  • Login_off Login_off
    31.05.2114:47:47

    Привет!

    Еще в Таганроге надо разобраться с трамвайными линиями, я там катался на внедорожном трамвае     колея там стандартная, но пути в ужасающем состоянии, а город красив и запущен    

    Login_off

    #1233332
    • Нет аватара termometrix
      31.05.2115:15:54

      22 апр. 2021

      Василий Голубев и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития общественного транспорта в Таганроге

      Предметно обсуждались, в частности, вопросы реализации пилотного проекта по модернизации трамвайной сети города Таганрога, инициированного Председателем Совета Федерации.

      «Пилотный проект по запуску современной трамвайной сети в Таганроге на основе механизма концессии обеспечит город современным транспортом, повысит его туристическую привлекательность и в перспективе может быть реализован в других регионах", — отметил Василий Голубев.

      https://www.don....ru/news/13391/

      #1233338
      • Login_off Login_off
        31.05.2116:16:06

        Привет!

        Старший братик Петербурга     надеюсь в следующее посещение увидеть положительные изменения    

        #1233347
        • Human RS Human RS
          31.05.2116:35:14

          Увидите. Там сейчас по договору концессии с компанией Синара полностью меняют и модернизируют пути, электротехнической хозяйство, депо и подвижной состав. По масштабу работ для отдельно взятого города на данный момент они пожалуй вторые после Москвы (по крайней мере до начала реализации аналогичного проекта в Уфе). Короче трамвайная система Таганрога переживает настоящий ренессанс.

          Отредактировано: Human RS~16:35 31.05.21
          #1233349
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