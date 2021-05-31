Череповецкий МК завершил этап перевооружения производства толстолистового и высокопрочного проката

© metalinfo.ru

На Череповецком металлургическом комбинате завершён строительный этап комплекса инвестиционных проектов, направленных на освоение производства толстого листа с высоким уровнем прочности. Реконструкция затронула стан горячей прокатки 2800 и мощности для отделки проката.

«Общий объём инвестиций в программу составил 5,5 млрд рублей. Одна из целей большого перевооружения — расширить присутствие компании в сегментах, где раньше не применяли высокопрочный прокат „Северстали“. Теперь наши мощности позволяют производить толстый лист повышенного качества, главным образом под потребности клиентов из сегмента машиностроения: производителей подъемно-транспортного оборудования и желтой техники. Кроме того, мы видим перспективы поставок высококачественного проката в строительную отрасль», — комментирует генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов компании Евгений Виноградов.

В рамках серии модернизаций выполнена установка новых гидронажимных устройств (ГНУ) на чистовой клети стана 2800, монтаж установки контролируемого охлаждения (УКО), замена холодильников. Кроме того, запущена установка плазменной резки, реконструирована роликовая печь № 2 и внедрена новая листоправильная машина. Комплекс оборудования обеспечивает плоскостность проката на уровне лучших мировых характеристик, необходимую геометрию листа, механические свойства, а также высокое качество поверхности.

Реализация проекта проходила под руководством сотрудников дирекции по инвестициям и специалистов прокатного производства ЧерМК. При этом 70% работ выполнены в условиях действующего производства.

В настоящее время на площадке продолжаются горячие пусконаладочные работы и подготовка к подтверждению всех гарантийных показателей.