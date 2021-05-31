«Линде Северсталь» отгрузило спирально-витые теплообменники в Испанию

Совместное предприятие «Северстали» и немецкой компании Linde GmbH — «Линде Северсталь» отгрузило последний из пяти спирально-витых теплообменников (СВТО) в Испанию. Оборудование такого класса впервые экспортировалось из России.

На производственной площадке в Санкт-Петербурге совместное предприятие «Линде Северсталь» выполнило полный производственный цикл: навивку труб, сборку СВТО и испытания готовой продукции.

Вес СВТО варьируется от 14 до 110 тонн. В будущем совместное предприятие планирует изготавливать крупнотоннажные спирально-витые теплообменники массой до 1000 тонн для заводов по производству сжиженного природного газа.

Сейчас в производственных цехах «Линде Северсталь» производится трубный пучок теплообменника массой 300 тонн, который будет использоваться на заводе по производству сжиженного природного газа по проекту «Арктик СПГ 2″ компании „Новатэк“.

"Планируется, что именно крупные российские проекты обеспечат большую часть загрузки совместного предприятия, тем не менее экспортные заказы также очень интересны компании. Теплообменное оборудование „Линде Северсталь“ является основой уникального торгового предложения „Северстали“ для строительства заводов СПГ, которое включает поставку широкого перечня продукции, производимого активами компании», — отметил директор по работе с энергетическими компаниями «Северстали» Дмитрий Горошков.

Летом 2019 года «Линде Северсталь переехало на новую производственную площадку в Санкт-Петербурге вблизи акватории. Таким образом предприятие обеспечило себе удобную логистику для доставки теплообменного оборудования клиентам, предприятия которых часто расположены в Северо-Западном регионе или в Арктике. Также такое расположение удобно для доставки СВТО в экспортном направлении.