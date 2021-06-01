«Уралтрансмаш» поставил партию самоходных гаубиц Министерству обороны Российской Федерации
31 мая с главного сборочного конвейера завода «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» прошла отгрузка самоходных гаубиц 2С19М2 по плану государственного оборонного заказа 2019-2021 годов. Изделия, погруженные на автомобильные тралы, отправились в воинскую часть Министерства обороны Российской Федерации.
«Мы в срок изготовили и поставили новые самоходные гаубицы 2С19М2 „Мста-С“. Это достойный результат работы всего коллектива предприятия», — отметил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.
По ряду основных показателей 2С19М2 не уступает лучшим зарубежным аналогам. Самоходная гаубица принята на вооружение в 2014 году и производится на АО «Уралтрансмаш».
Самоходные установки «Мста-С» предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов. В самоходках прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства.
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