«Уралтрансмаш» поставил партию самоходных гаубиц Министерству обороны Российской Федерации

© www.uraltransmash.com

31 мая с главного сборочного конвейера завода «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» прошла отгрузка самоходных гаубиц 2С19М2 по плану государственного оборонного заказа 2019-2021 годов. Изделия, погруженные на автомобильные тралы, отправились в воинскую часть Министерства обороны Российской Федерации.

«Мы в срок изготовили и поставили новые самоходные гаубицы 2С19М2 „Мста-С“. Это достойный результат работы всего коллектива предприятия», — отметил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.

По ряду основных показателей 2С19М2 не уступает лучшим зарубежным аналогам. Самоходная гаубица принята на вооружение в 2014 году и производится на АО «Уралтрансмаш».

Самоходные установки «Мста-С» предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов. В самоходках прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства.

© www.uraltransmash.com