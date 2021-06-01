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Армия и Флот

«Уралтрансмаш» поставил партию самоходных гаубиц Министерству обороны Российской Федерации

 © www.uraltransmash.com

31 мая с главного сборочного конвейера завода «Уралтрансмаш» концерна «Уралвагонзавод» прошла отгрузка самоходных гаубиц 2С19М2 по плану государственного оборонного заказа 2019-2021 годов. Изделия, погруженные на автомобильные тралы, отправились в воинскую часть Министерства обороны Российской Федерации.

«Мы в срок изготовили и поставили новые самоходные гаубицы 2С19М2 „Мста-С“. Это достойный результат работы всего коллектива предприятия», — отметил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров.

По ряду основных показателей 2С19М2 не уступает лучшим зарубежным аналогам. Самоходная гаубица принята на вооружение в 2014 году и производится на АО «Уралтрансмаш».

Самоходные установки «Мста-С» предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов. В самоходках прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства.

 © www.uraltransmash.com
Источник: http://www.uraltransmash.com/index....дных-гаубиц-министерству-обороны-рф

Свердловская область, Екатеринбург, Ростех, Уралвагонзавод, Уралтрансмаш, Мста-С, 2С19М2, МО РФ
  • Нет аватара termometrix
    01.06.2115:55:08

    Когда мы увидим САУ «Коалиция» на сборочной линии? Это один из лучших способов охлаждения агрессивных намерений и больных амбиций.

    #1233430
  • Александр Сенин Александр Сенин
    01.06.2116:59:40

    Отличная самоходная гаубица!    

    #1233435
    • Нет аватара termometrix
      01.06.2118:31:32

      Отличная самоходная гаубица!

      САУ «Воспитанная и сдержанная риторика» или альтернативное название САУ «Мастер-класс по культуре общения».

      #1233446
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