«АВТОВАЗ». Как делают самую народную марку автомобилей в России?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

АО «АВТОВАЗ» — один из крупнейших автомобильных заводов в мире. За 55-летнюю историю на предприятии выпустили более 30 млн автомобилей. Корреспондент «Сделано у нас» побывал на легендарном производстве.

БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

Волжский автозавод празднует свой день рождения 20 июля: именно в этот день в 1966 году было выпущено Постановление правительства СССР о строительстве в Тольятти автомобильного предприятия. На тот момент в стране производилось менее 150 тысяч легковых машин ежегодно, и автомобиль был роскошью. Новый завод, согласно постановлению, должен был изготавливать 600 тысяч легковых автомобилей в год.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Волжский автозавод был возведен в городе Тольятти всего за три года: в 1967 году началось строительство, а в 1970 — уже выпущены первые ВАЗ-2101, больше известные как «Жигули». Прототипом самой популярной в России машины стал автомобиль FIAT: итальянский концерн оказал помощь в создании Волжского автозавода в рамках протокола о научно-техническом сотрудничестве с СССР. В исходную модель было внесено свыше 800 конструктивных изменений, чтобы приспособить «Жигули» к российским условиям.

© «АВТОВАЗ»

© «АВТОВАЗ»

© «АВТОВАЗ»

© «АВТОВАЗ»

© «АВТОВАЗ»

В 2008 году АВТОВАЗ стал частью международной компании Renault, что позволило предприятию выйти на новый технический и бизнес-уровень. Сегодня Группа «АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Renault Group. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2-х брендов: LADA и Renault. Ежедневно АВТОВАЗ выпускает свыше 1500 машин.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Автомобили LADA составляют около трети российского автопарка. В день россияне приобретают более тысячи автомобилей этой марки: каждый пятый новый купленный в стране автомобиль — это LADA. Таким образом, предприятие продолжает выполнять изначально возложенную на него миссию — производство доступных машин и повышение автомобилизации страны.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Модельный ряд LADA подразделяется на несколько семейств. LADA Granta — самое многочисленное и самое продаваемое из них — объединяет 5 типов кузова и ряд малосерийных модификаций. На одном конвейере с автомобилями Renault производятся автомобили LADA XRAY и LADA Largus, созданные на международной платформе B0. LADA Largus cемь раз становился Автомобилем года в России, а в марте была запущена продажа модернизированной и более комфортной модели.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В Ижевске, где находится дочернее предприятие АВТОВАЗа, ежедневно выпускается 500 автомобилей LADA Vesta — флагмана модельной линейки с современным уровнем безопасности, комфорта и управляемости, который не раз становился лауреатом отраслевых премий. Также"АВТОВАЗ" продолжает выпускать автомобили Niva — всем известную Niva Lеgend и внедорожник LADA Niva Travel, прежде реализуемый под именем Chevrolet Niva, но в прошлом году вернувшийся в семью LADA с обновленным стилем и системами комфорта.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Согласно новой стратегии группы Renault — Renaulution, бренды LADA и Dacia объединились в одно бизнес-подразделение. Выпуск новых моделей будет сфокусирован на высококонкурентной по стоимости и гибкой глобальной платформе CMF-B. Это позволит добиться эффекта масштаба и сократить расход на компоненты. До 2025 года планируется представить четыре совершенно модели, включая новое поколение Niva и новый автомобиль сегмента С-SUV.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Переход на платформу CMF-B требует глубокой модернизации производства. На предприятии регулярно внедряются прогрессивные технологии и обновляется оборудование, что позволяет расширять модельный ряд и повышать качество автомобилей. Особое внимание уделяется улучшению условий труда, повышению безопасности и экологичности производства.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

Коллектив завода в Тольятти составляет около 35 тысяч сотрудников разных профессий. Предприятие активно привлекает молодежь, особенно — в Инжиниринговый центр. Заключены договоры о дополнительном профессиональном обучении с ведущими региональными вузами и установлены партнерские договоренности с ключевыми университетами в сфере инженерного образования, в частности — с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Молодым сотрудникам предлагают один из лучших коллективных договоров в отрасли, зарубежные стажировки, компенсацию затрат на питание и отдых, а также на аренду жилья для приезжих специалистов. Эта политика дает свои плоды: с 2017 года на завод устроилось работать более тысячи молодых сотрудников из разных регионов России.

Текст и фото: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей